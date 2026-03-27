С 1 апреля в Украине вырастут акцизы на сигареты, из-за чего цены могут подскочить на 10%. На фоне этого анализируем ситуацию с акцизами в целом.

Очередной рост цен: за что придется платить больше

С апреля бюджет курильщиков изменится. Ведь с 1 апреля в Украине вырастут акцизы на сигареты. Как сообщили в Государственной налоговой службе Украины, по итогам прошлого года доля акциза в розничной стоимости сигарет составляла 58,8%. В то же время Налоговый кодекс требует, чтобы этот показатель был не ниже 60%, иначе необходимо применять повышающий коэффициент 1,1.

С 1 апреля в Украине вырастут акцизы на сигареты

Поэтому процесс повышения продлится до 31 декабря 2026 года и коснется следующих кодов УКТ ВЭД:

Відео дня

2402 20 90 10 — сигареты без фильтра;

2402 20 90 90 20 — сигареты с фильтром.

Коэффициент 1,1 будет применяться сразу в нескольких случаях:

при расчете акцизного налога для марок (а с ноября — уникальных идентификаторов), полученных в этот период;

при формировании налоговых обязательств в декларациях за апрель-декабрь 2026 года;

при определении максимальных розничных цен и непосредственно в розничной продаже вместе с дополнительным коэффициентом 1,45.

Если в начале года минимальное акцизное обяза тельство составляло 82 евро за 1000 сигарет, то уже с апреля оно вырастет до 90,2 евро. Соответственно, украинцы смогут увидеть рост розничных цен примерно на 10%.

Повышение акцизов на топливо: какие ставки действуют с 1 января 2026 года

Изменения коснулись не только табачного рынка. В начале 2026 года выросли и акцизы на топливо. Это связано с законом о постепенном повышении ставок до минимального уровня, установленного Директивой Совета ЕС, который был принят Верховной Радой в 2024 году.

В Украине акцизы на топливо выросли с 1 января 2026 года Фото: Pexels

В соответствии с действующим законодательством, с 1 января обновлены ставки акцизного налога на ключевые виды горючего. В частности, за 1000 литров они составляют:

бензин — 300,8 евро, рост произошел на 29 евро;

дизель — 253,8 евро (+38 евро);

автогаз — 198 евро (+25 евро).

Напомним, в первые два месяца текущего года цены на топливо выросли на незначительном уровне. В частности, бензин А-95 подорожал на 3,29 грн, а дизель — 2,94 грн за литр.

Отметим, что на 1 ноября 2026 года перенесен срок запуска электронной системы Е-Акциз. Постановление Кабмина фактически предоставило бизнесу дополнительные месяцы, чтобы подготовиться к ним правил.

Электронная система Е-Акциз будет работать в тестовом режиме до 11 октября 2026 года, чтобы производители и импортеры имели возможность ознакомиться с ее функциями, отработать внутренние процессы, проверить технические и организационные моменты без риска нарушений закона

Параллельно правительство разрешило и в дальнейшем использовать бумажные акцизные марки до момента обязательного запуска электронной системы. Крайний срок их возврата перенесен на 1 мая 2027 года.

Согласно порядку, после введения электронной маркировки каждая пачка сигарет, бутылка алкоголя или жидкость для электронных сигарет будет получать DataMatrix-код вместе с первыми 12 символами уникального идентификатора.

Важно

Гречка по 100 гривен за килограмм: как могут подскочить цены на бензин и продукты из-за войны в Иране, — аналитик

Маркировку будут наносить производители и импортеры на территории Украины или на таможенном складе перед выпуском товара в оборот. Она делается так, чтобы невозможно было заменить или повторно использовать марку и чтобы не перекрывалась важная маркировка на упаковке.

Табачные изделия будут маркироваться во время производства, а товары из ЕС получают уникальные коды для отслеживания в Электронной системе обращения.

Кроме того, установлены требования к качеству печати, символов DataMatrix и оборудования для считывания. Покупатели смогут сканировать марки и проверять легальность продукции.

Повышение акцизов на сладкие напитки отложено

В 2026 году повышения акциза на сладкую газировку, вероятно, не будет. Законопроект, который предлагал обложить налогом воду, минеральные и газированные напитки с сахаром или подсластителями, еще ожидает рассмотрения. Если бы его приняли, акциз составил бы 0,1 евро за литр или около 10 грн за каждые 25 г сахара, а цена напитков могла вырасти примерно в 2,5 раза.

Законопроект имел сразу две главные цели — способствовать защите здоровья людей и дополнительно наполнить бюджет страны

Напомним, ранее Фокус уже обсуждал повышение акцизов с экспертами. Они сообщили, что идея введения акциза на сладкие напитки не нова и объяснили, введут ли это правило в Украине.