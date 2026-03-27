З 1 квітня в Україні зростуть акцизи на сигарети, через що ціни можуть підскочити на 10%. На тлі цього аналізуємо ситуацію з акцизами загалом.

В Україні зросли акцизи на пальне. Також зміни торкнуться й сигарет. Фокус з’ясував, як саме зростуть акцизи і з чим пов’язані ці кроки.

Чергове зростання цін: за що доведеться платити більше

Від квітня бюджет курців зміниться. Адже від 1 квітня в Україні зростуть акцизи на сигарети. Як повідомили в Державній податковій службі України, за підсумками минулого року частка акцизу в роздрібній вартості сигарет становила 58,8%. Водночас Податковий кодекс вимагає, щоб цей показник був не нижчим за 60%, інакше необхідно застосовувати підвищувальний коефіцієнт 1,1.

Тож процес підвищення триватиме до 31 грудня 2026 року і торкнеться наступних кодів УКТ ЗЕД:

2402 20 90 10 ­— сигарети без фільтра;

2402 20 90 20 ­— сигарети з фільтром.

Коефіцієнт 1,1 застосовуватиметься одразу в кількох випадках:

під час розрахунку акцизного податку для марок (а з листопада — унікальних ідентифікаторів), отриманих у цей період;

при формуванні податкових зобов’язань у деклараціях за квітень-грудень 2026 року;

під час визначення максимальних роздрібних цін і безпосередньо у роздрібному продажі разом із додатковим коефіцієнтом 1,45.

Якщо на початку року мінімальне акцизне зобов’язання становило 82 євро за 1000 сигарет, то вже від квітня воно зросте до 90,2 євро. Відповідно, українці зможуть побачити зростання роздрібних цін приблизно на 10%.

Підвищення акцизів на пальне: які ставки діють з 1 січня 2026 року

Зміни торкнулися не лише тютюнового ринку. На початку 2026 року зросли і акцизи на пальне. Це пов’язано з законом щодо поступового підвищення ставок до мінімального рівня, встановленого Директивою Ради ЄС, який був ухвалений Верховною Радою 2024 року.

Відповідно до чинного законодавства, з 1 січня оновлено ставки акцизного податку на ключові види пального. Зокрема, за 1000 літрів вони становлять:

бензин — 300,8 євро, зростання відбулося на 29 євро;

дизель — 253,8 євро (+38 євро);

автогаз — 198 євро (+25 євро).

Нагадаємо, в перші два місяці поточного року ціни на пальне зросли на незначному рівні. Зокрема, бензин А-95 подорожчав на 3,29 грн, а дизель — 2,94 грн за літр.

Зазначимо, що на 1 листопада 2026 року перенесено термін запуску електронної системи Е-Акциз. Постанова Кабміну фактично надала бізнесу додаткові місяці, щоб підготуватися до них правил.

Електронна система Е-Акциз працюватиме в тестовому режимі до 11 жовтня 2026 року, щоб виробники та імпортери мали змогу ознайомитися з її функціями, відпрацювати внутрішні процеси, перевірити технічні та організаційні моменти без ризику порушень закону

Паралельно уряд дозволив і надалі використовувати паперові акцизні марки до моменту обов’язкового запуску електронної системи. Крайній термін їхнього повернення перенесено на 1 травня 2027 року.

Згідно з порядком, після запровадження електронного маркування кожна пачка сигарет, пляшка алкоголю або рідина для електронних сигарет отримуватиме DataMatrix-код разом із першими 12 символами унікального ідентифікатора.

Гречка по 100 гривень за кілограм: як можуть підскочити ціни на бензин і продукти через війну в Ірані, — аналітик

Маркування наноситимуть виробники та імпортери на території України або на митному складі перед випуском товару в обіг. Воно робиться так, щоб неможливо було замінити або повторно використати марку і щоб не перекривалося важливе маркування на упаковці.

Тютюнові вироби будуть маркуватися під час виробництва, а товари з ЄС отримують унікальні коди для відстеження в Електронній системі обігу.

Крім того, встановлені вимоги до якості друку, символів DataMatrix та обладнання для зчитування. Покупці зможуть сканувати марки та перевіряти легальність продукції.

Підвищення акцизів на солодкі напої відкладено

2026 року підвищення акцизу на солодку газованку, ймовірно, не буде. Законопроєкт, який пропонував оподаткувати воду, мінеральні та газовані напої з цукром або підсолоджувачами, ще очікує розгляду. Якби його ухвалили, акциз становив би 0,1 євро за літр або близько 10 грн за кожні 25 г цукру, а ціна напоїв могла вирости приблизно у 2,5 раза.

Законопроєкт мав одразу дів головні мети — сприяти захисту здоров’я людей та додатково наповнити бюджет країни

Нагадаємо, раніше Фокус вже обговорював підвищення акцизів із експертами. Вони повідомили, що ідея запровадження акцизу на солодкі напої не нова і пояснили, чи запровадять це правило в Україні.