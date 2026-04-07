"Мир никогда не сталкивался": в МЭА заявили о худшем энергетическом кризисе в истории

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что блокада Ираном Ормузского пролива является худшим энергетическим кризисом в истории человечества.

Ведь нарушение мировых цепей поставок энергоносителей, которое произошло из-за блокады Ираном Ормузского пролива, превосходит любой кризис в истории мира, в том числе и нефтяные шоки 1970-х годов. Об этом сообщает Reuters

"Мир никогда не сталкивался с перебоями в энергоснабжении такого масштаба", — сказал Фатих Бироль, охарактеризовав нынешний кризис как "более серьезный, чем кризисы 1973, 1979 и 2022 годов вместе взятые".

По его словам европейские страны, а также Япония, Австралия и другие пострадают, но больше всего рискуют пострадать развивающиеся страны, которые пострадают от роста цен на нефть и газ, роста цен на продукты питания и общего ускорения инфляции.

"Страны-члены МЭА в прошлом месяце договорились о высвобождении части своих стратегических резервов. Часть из них уже была высвобождена, и процесс продолжается", — сказал Бироль.

Известно, что Иран практически полностью перекрыл движение через Ормузский пролив после ударов Израиля и США, через который обычно проходит 20% мировой нефти и газа, что привело к резкому росту цен на энергоносители.

Напомним, что 5 апреля издание Axios писало, что Соединенные Штаты, Иран вместе с региональными посредниками обсуждают возможность заключения договоренности о 45-дневном прекращении огня.

Зато 6 апреля в ЕС предупредили США, что удары по электростанциям и мостам в Иране, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Будут считаться незаконными и могут рассматриваться как военное преступление.

6 апреля Трамп пригрозил уничтожить все мосты и электростанции в Иране.

Фокус также писал о том, что Иран прислал США свой "мирный план" в ответ на ультиматум Трампа.