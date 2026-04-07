"Світ ніколи не стикався": в МЕА заявили про найгіршу енергетичну кризу в історії

Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що блокада Іраном Ормузької протоки є найгіршою енергетичною кризою в історії людства.

Адже порушення світових ланцюгів поставок енергоносіїв, яке сталося через блокаду Іраном Ормузької протоки, перевершує будь-яку кризу в історії світу, зокрема, й нафтові шоки 1970-х років. Про це повідомляє Reuters

"Світ ніколи не стикався з перебоями в енергопостачаннях такого масштабу", — сказав Фатіх Біроль, охарактеризувавши нинішню кризу як "серйознішу, ніж кризи 1973, 1979 і 2022 років разом узяті".

За його словами європейські країни, а також Японія, Австралія та інші постраждають, але найбільше ризикують постраждати країни, що розвиваються, які постраждають від зростання цін на нафту та газ, зростання цін на продукти харчування та загального прискорення інфляції.

"Країни-члени МЕА минулого місяця домовилися про вивільнення частини своїх стратегічних резервів. Частина з них вже була вивільнена, і процес триває", — сказав Біроль.

Відомо, що Іран практично повністю перекрив рух через Ормузьку протоку після ударів Ізраїлю та США, через яку зазвичай проходить 20% світової нафти та газу, що призвело до різкого зростання цін на енергоносії.

Нагадаємо, що, 5 квітня видання Axios писало, що Сполучені Штати, Іран разом з регіональними посередниками обговорюють можливість укладання домовленості про 45-денне припинення вогню.

Натомість 6 квітня у ЄС попередили США, що удари по електростанціях і мостах в Ірані, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку. Будуть вважатися незаконними та можуть розглядатися як воєнний злочин.

6 квітня Трамп пригрозив знищити всі мости й електростанції в Ірані.

Фокус також писав про те, що Іран надіслав США свій "мирний план" у відповідь на ультиматум Трампа.