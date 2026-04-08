Война на Ближнем Востоке приносит России миллиарды долларов, — Bloomberg

Доход России от экспорта нефти приблизился к максимальным показателям с 2022 года, когда началось вторжение РФ в Украину.

Из-за войны на Ближнем Востоке, повлекшей резкий рост цен на энергоносители в мире, Россия увеличила объемы поставок своей нефти и зарабатывает до 2,02 миллиарда долларов в неделю. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В сообщении говорится, что с 29 марта по 5 апреля объем экспорта вырос до 2,02 миллиарда долларов в неделю — это максимальный показатель с июня 2022 года. Больше Россия экспортировала только в начале российско-украинской войны, следует из графика Bloomberg.

Россия зарабатывает на продаже нефти Фото: Скриншот

По данным отслеживания судов, за неделю до 5 апреля Россия загрузила 20,88 млн баррелей нефти на 28 танкерах. Это значительный рост по сравнению с 16,62 млн баррелей на 22 судах на предыдущей неделе. В среднем поставки составили до 2,98 млн баррелей в сутки.

Відео дня

Война на Ближнем Востоке привела к росту мировых цен на нефть до многолетних максимумов и усилила спрос на российскую нефть после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив для судоходства. Цены на российскую нефть марки Urals повышались пятую неделю подряд. Они достигли 116 долл. за баррель, что стало самым высоким показателем за последние годы.

Издание пишет, что из-за ударов Украины по нефтяным объектам России и двухнедельного перемирия между США и Ираном, которое привело к обвалу цен на нефть, военная казна Кремля не может в полной мере воспользоваться преимуществами высоких цен.

"Поставки сырой нефти из Усть-Луги на Балтийском море остаются остановленными более недели после того, как дроны ударили по резервуарам для хранения в порту, даже несмотря на то, что активность в соседнем Приморске возросла. Еще одно нападение на Усть-Лугу в понедельник вечером произошло как раз тогда, когда операции по перегрузке сырой нефти возобновились, и это может продолжить перебои", — пишет СМИ.

Временное прекращение огня на Ближнем Востоке может сократить доходы Москвы, предполагает Bloomberg.

Ситуация на Ближнем Востоке: продлится ли перемирие

8 апреля в Тегеране заявили, что двухнедельное перемирие, о котором заявил президент США Дональд Трамп, нарушил Израиль, когда нанес удар по Ливану.

Перед тем первое судно прошло Ормузский пролив с разрешения Тегерана после объявленного перемирия. Зато официальный представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимии Ирана Хамид Хоссейни заявил Financial Times что Тегеран потребует от судоходных компаний оплачивать проход нефтяных танкеров через пролив в криптовалюте. Цена 1 доллар за баррель нефти, проходящей через Ормузский пролив (около $2 000 000 с танкера).

Напомним, Иран и Израиль с США после кратковременного прекращения огня нанесли взаимные удары. В то же время ни одна из сторон пока не подтвердила, что перемирие отменено.

В то же время министр войны США Пит Гегсет заявил, что Иран "унижен и деморализован" и "умолял о перемирии".