Війна на Близькому Сході приносить Росії мільярди доларів, — Bloomberg

Дохід Росії від експорту нафти наблизився до максимальних показників з 2022 року, коли розпочалося вторгнення РФ в Україну.

Через війну на Близькому Сході, що спричинила різке зростання цін на енергоносії у світі, Росія збільшила обсяги поставок своєї нафти і заробляє до 2,02 мільярда доларів на тиждень. Про це повідомило агентство Bloomberg.

У повідомленні йдеться, що з 29 березня по 5 квітня обсяг експорту зріс до 2,02 мільярда доларів на тиждень — це максимальний показник з червня 2022 року. Більше Росія експортувала лише на початку російсько-української війни, випливає з графіка Bloomberg.

Росія заробляє на продажі нафти Фото: Скріншот

За даними відстеження суден, за тиждень до 5 квітня Росія завантажила 20,88 млн барелів нафти на 28 танкерах. Це значне зростання порівняно з 16,62 млн барелів на 22 суднах попереднього тижня. В середньому поставки склали до 2,98 млн барелів на добу.

Відео дня

Війна на Близькому Сході призвела до зростання світових цін на нафту до багаторічних максимумів і посилила попит на російську нафту після того, як Іран фактично закрив Ормузьку протоку для судноплавства. Ціни на російську нафту марки Urals підвищувалися п’ятий тиждень поспіль. Вони досягли 116 дол. за барель, що стало найвищим показником за останні роки.

Видання пише, що через удари України по нафтових об'єктах Росії та двотижневе перемир'я між США та Іраном, яке призвело до обвалу цін на нафту, військова скарбниця Кремля не може повною мірою скористатися перевагами високих цін.

"Поставки сирої нафти з Усть-Луги на Балтійському морі залишаються зупиненими більше тижня після того, як дрони вдарили по резервуарах для зберігання в порту, навіть попри те, що активність у сусідньому Приморську зросла. Ще один напад на Усть-Лугу в понеділок увечері стався якраз тоді, коли операції з перевантаження сирої нафти відновилися, і це може продовжити перебої", — пише ЗМІ.

Тимчасове припинення вогню на Близькому Сході може скоротити доходи Москви, припускає Bloomberg.

Ситуація на Близькому Сході: чи триватиме перемир'я

8 квітня у Тегерані заявили, що двотижневе перемир'я, про яке заявив президент США Дональд Трамп, порушив Ізраїль, коли завдав удару по Лівану.

Перед тим перше судно пройшло Ормузьку протоку з до,зволу Тегерана після оголошеного перемир’я. Натомість офіційний представник Союзу експортерів нафти, газу та нафтохімії Ірану Хамід Хоссейні заявив Financial Times що Тегеран вимагатиме від судноплавних компаній оплачувати прохід нафтових танкерів через протоку в криптовалюті. Ціна 1 долар за барель нафти, що проходить через Ормузьку протоку (близько $2 000 000 з танкера).

Нагадаємо, Іран та Ізраїль зі США після короткочасного припинення вогню завдали взаємних ударів. Водночас жодна зі сторін поки що не підтвердила, що перемир'я скасовано.

Водночас міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Іран "принижений і деморалізований" і "благав про перемир'я".