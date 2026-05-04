Украинские АЗС после незначительного снижения цен накануне выходных удерживают стоимость топлива на стабильном уровне.
На украинском рынке топлива существенных ценовых изменений не наблюдается. В то же время стоимость дизельного топлива в разных сетях АЗС отличается на 3 грн за литр, а бензина А-95 — на 6 грн. Фокус выяснил, сколько стоит заправить автомобиль после выходных.
Цены на АЗС 4 мая — сколько стоят дизель и бензин в Украине
По состоянию на 4 мая в Украине не фиксируется заметных ценовых колебаний на автозаправочных станциях. После незначительного удешевления топлива накануне выходных основные сети АЗС продолжают реализовывать бензин, дизельное топливо и автогаз по прежним ценам.
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;
- бензин А-95 — 69,90 грн/л;
- бензин А-92 — 66,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;
- дизельное топливо — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;
- автомобильный газ — 47,90 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 72,90 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;
- бензин А-98 — 80,90 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 47,90 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 80,90 грн/л;
- бензин upg95 — 74,90 грн/л;
- бензин А-95 — 72,90 грн/л;
- дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;
- дизель upg — 88,90 грн/л;
- газ — 49,00 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;
- дизельное топливо — 89,90 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 79,90 грн/л;
- бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- бензин NANO 100 — 85,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 92,90 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 89,90 грн/л.
Повлияет ли запуск нефтепровода "Дружба" на стоимость дизеля в Украине
Украина недавно возобновила работу нефтепровода "Дружба" после того, как он был поврежден в результате российской атаки 27 января. Финансовый аналитик Виктор Гальчинский считает, что это может привести к пересмотру стоимости дизельного топлива.
Если нефтепровод будет стабильно работать в течение длительного времени и обеспечивать поставки нефти в Венгрию, венгерская нефтегазовая компания MOL сможет нарастить производство дизельного топлива. Это, в свою очередь, может создать предпосылки для возобновления импорта дизтоплива из Венгрии в Украину.
По оценке аналитика, быстрого удешевления дизеля ожидать не стоит. Ощутимый эффект для украинских потребителей может проявиться лишь в течение нескольких месяцев.
Ранее Фокус писал, что в Украине довольно распространено мнение о том, будто топливо в Украине "только дорожает и никогда не дешевеет". Тем не менее, энергетический эксперт и руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн опроверг и заявил, что это не соответствует реальной ситуации на рынке.