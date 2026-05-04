Українські АЗС після незначного зниження цін напередодні вихідних утримують вартість пального на стабільному рівні

На українському ринку пального суттєвих цінових змін не спостерігається. Водночас вартість дизельного пального у різних мережах АЗС відрізняється на 3 грн за літр, а бензину А-95 — на 6 грн. Фокус з’ясував, скільки коштує заправити автомобіль після вихідних.

Ціни на АЗС 4 травня — скільки коштують дизель та бензин в Україні

Станом на 4 травня в Україні не фіксується помітних цінових коливань на автозаправних станціях. Після незначного здешевлення пального напередодні вихідних основні мережі АЗС продовжують реалізовувати бензин, дизельне пальне та автогаз за попередніми цінами.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

Відео дня

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,90 грн/л;

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Опитування Чого ви боїтеся більше: зростання цін чи втрати доходу? Опитування відкрите до Зростання цін Втрати доходу І того, і іншого однаково Важко відповісти Голосувати

Чи вплине запуск нафтопроводу "Дружба" на вартість дизеля в Україні

Україна нещодавно відновила роботу нафтопроводу "Дружба" після того, як він був пошкоджений внаслідок російської атаки 27 січня. Фінансовий аналітик Віктор Гальчинський вважає, що це може призвести до перегляду вартості дизельного пального.

Якщо нафтопровід стабільно працюватиме протягом тривалого часу та забезпечуватиме постачання нафти до Угорщини, угорська нафтогазова компанія MOL зможе наростити виробництво дизельного пального. Це, своєю чергою, може створити передумови для відновлення імпорту дизпалива з Угорщини в Україну.

За оцінкою аналітика, швидкого здешевлення дизелю очікувати не варто. Відчутний ефект для українських споживачів може проявитися лише протягом кількох місяців.

Раніше Фокус писав, що в Україні досить поширена думка про те, ніби пальне в Україні "тільки дорожчає і ніколи не дешевшає". Проте, енергетичний експерт і керівник "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн спростував і заявив, що це не відповідає реальній ситуації на ринку.