Подорожает еще на 20-25%: украинцев предупреждают о новом росте цен на стратегический продукт

В Украине снова зафиксировали рост цен на хлеб. Некоторые виды продукции уже стоят более 50 грн. Но это еще не конец, потому что продукция будет и дальше дорожать, говорят эксперты.

Цены на хлеб в украинских магазинах продолжают расти. За последний месяц значительно подорожали несколько популярных буханок, а также некоторые виды хлебобулочной продукции пересекли психологическую отметку в 50 грн за одну буханку. Об этом сообщает Минфин.

По информации ресурса, который мониторит цены, в мае подорожал ржаной и пшеничный хлеб.

В частности, ржаной хлеб под названием "Столичный", который весит 950 г, теперь стоит почти 51 грн, когда в апреле его продавали за менее чем 50 грн. Также выросла цена любимого "Бородиновского" хлеба, а на пшеничную нарезку в отдельных сетях ценник подскочил до 52 грн.

Как пишет kommersant.ua, о неутешительной тенденции по подорожанию продукции предупреждают эксперты. По их прогнозам, рост цен может и в дальнейшем продолжаться. В частности, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко прогнозирует, что до конца 2026 года хлеб и другие продукты могут подорожать еще на 20-25% по сравнению с прошлым 2025 годом.

По его словам, главными причинами остаются высокие затраты производителей — цены на топливо, электроэнергию и удобрения. Именно эти факторы больше всего влияют на себестоимость зерна и производство пищевых продуктов.

"Не только хлеб, но и другие продукты питания могут подорожать. Потому что не останавливаются те составляющие расходов, которые важны для производства", — объясняет он.

Зато Козаченко успокаивает, что резкого скачка не ожидается. Ведь ситуация пока остается контролируемой, в частности, состояние посевов не вызывает серьезного беспокойства, а также нет дефицита зерна для внутреннего рынка.

"Я не думаю, что это будет очень большой рост", — говорит он.

Рост цен на продукты в мире и в Украине: что известно

Напомним, что в апреле цены на продукты питания в мире побили новый рекорд и выросли до самого высокого уровня с февраля 2023 года. Толчком к росту стоимости продуктов стала ситуация на Ближнем Востоке.

Также в Украине обновили цены на продукты. По данным Госстата, за месяц они выросли на 1,4%, а в годовом измерении — на 8,6%. Больше всего подорожали хлеб и изделия из муки, рыба, сахар и подсолнечное масло. В то же время некоторые продукты в апреле стали дешевле.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Украине было зафиксировано стремительное подорожание гречки. Стоимость крупы достигла трехлетнего максимума.