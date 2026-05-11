Подорожчає ще на 20-25%: українців попереджають про нове зростання цін на стратегічний продукт

В Україні знову зафіксували зростання цін на хліб. Деякі види продукції вже коштують більше 50 грн. Але це ще не кінець, бо продукція буде й далі дорожчати, кажуть експерти.

Ціни на хліб в українських магазинах продовжують зростати. За останній місяць значно подорожчали кілька популярних буханців, а також деякі види хлібобулочної продукції перетнули психологічну позначку у 50 грн за одну хлібину. Про це повідомляє Мінфін.

За інформацією ресурсу, що моніторить ціни, у травні подорожчав житній та пшеничний хліб.

Зокрема, житній хліб під назвою "Столичний", що важить 950 г, тепер коштує майже 51 грн, коли у квітні його продавали за менш як 50 грн. Також зросла ціна улюбленого "Бородинівського" хліба, а на пшеничну нарізку в окремих мережах цінник підскочив до 52 грн.

Як пише kommersant.ua, про невтішну тенденцію щодо здорожчання продукції попереджають експерти. За їхніми прогнозами, зростання цін може й надалі продовжуватися. Зокрема, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко прогнозує, що до кінця 2026 року хліб та інші продукти можуть подорожчати ще на 20-25% у порівнянні з минулим 2025 роком.

Відео дня

За його словами, головними причинами лишаються високі витрати виробників — ціни на пальне, електроенергію та добрива. Саме ці фактори найбільше впливають на собівартість зерна та виробництво харчових продуктів.

"Не тільки хліб, а й інші продукти харчування можуть здорожчати. Тому що не зупиняються ті складові витрат, які найважливіші для виробництва", – пояснює він.

Натомість Козаченко заспокоює, що різкого стрибка не очікується. Адже ситуація поки залишається контрольованою, зокрема, стан посівів не викликає серйозного занепокоєння, а також немає дефіциту зерна для внутрішнього ринку.

"Я не думаю, що це буде дуже велике зростання", – каже він.

Зростання цін на продукти у світі та в Україні: що відомо

Нагадаємо, що у квітні ціни на продукти харчування у світі побили новий рекорд та зросли до найвищого рівня з лютого 2023 року. Поштовхом до зростання вартості харчів стала ситуація на Близькому Сході.

Також в Україні оновили ціни на продукти. За даними Держстату, за місяць вони зросли на 1,4%, а в річному вимірі — на 8,6%. Найбільше здорожчали хліб і вироби з борошна, риба, цукор та соняшникова олія. Водночас деякі продукти у квітні стали дешевшими.

За останній місяць найпомітніше в Україні зросли ціни на продукти у сегменті хліба та хлібопродуктів.

Крім того, Фокус повідомляв, що в Україні було зафіксовано стрімке подорожчання гречки. Вартість крупи сягнула трирічного максимуму.