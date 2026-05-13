Впервые за четыре года в Украине готовят повышение тарифов для оператора газохранилищ "Укртрансгаз". Почему эксперты называют решение НКРЭКУ закономерностью и как это повлияет на платежки населения? Выяснил Фокус.

В Украине готовят повышение тарифов оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз". Речь идет об услугах по хранению природного газа, его закачке в подземные хранилища и дальнейший отбор. Соответствующие изменения предусматривает проект постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Если документ окончательно примут, новые тарифы на газ начнут действовать с 1 июня 2026 года и будут оставаться в силе до 31 марта 2029 года.

Согласно проекту постановления, тариф на хранение природного газа составит 0,45 грн за 1 тыс. кубометров в сутки без НДС. В то же время стоимость закачки газа в хранилища предлагают установить на уровне 360,02 грн за 1 тыс. кубометров в сутки без НДС. Такой же тариф могут ввести и на отбор газа — 360,02 грн за 1 тыс. кубометров в сутки без НДС.

После зимы Украина имеет достаточно большие остатки газа в подземных хранилищах. Как пояснил в комментарии Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, этому способствовали сразу несколько факторов: из-за обстрелов часть потребителей использовала меньше газа, тогда как отдельные ТЭЦ останавливали свою работу.

После зимы в хранилищах Украины осталось около 9 млрд кубометров газа после зимы

В результате в украинских хранилищах осталось около 9 млрд кубометров газа, а сейчас запасы уже составляют примерно 11 млрд кубометров.

"Мы потихоньку закачиваем газ. У нас есть большие запасы с зимы. Так сложилось, что было много обстрелов, люди меньше использовали газ, даже в частных домах. ТЭЦ тоже останавливались, в частности в Киеве, а это большой потребитель газа. Поэтому фактически в хранилищах осталось около 9 млрд кубометров, сейчас уже есть около 11 млрд", — отметил эксперт.

Эксперт считает, что в нынешних условиях Украина может пройти этап накопления газа преимущественно за счет собственной добычи. Ориентиром, по его словам, является около 13 млрд кубометров в хранилищах. Такой объем можно сформировать без значительного импорта.

"Если мы говорим о 13 млрд кубометров, то можем обойтись без импорта. Это можно обеспечить собственными силами, за счет украинской добычи", — пояснил Корольчук.

В то же время, если Украина поставит более амбициозную цель — накопить 15-16 млрд кубометров газа, тогда без закупок за рубежом, вероятно, не обойтись. В таком случае, по оценке эксперта, может понадобиться около 2 млрд кубометров импортного газа или даже меньше.

Эксперт также обратил внимание, что нынешнее сокращение импорта связано и с подорожанием газа на рынке.

Повышение тарифов "Укртрансгаза" — это закономерность

Повышение тарифов на хранение, закачку и отбор газа является закономерным, поскольку расходы оператора газохранилищ за последние годы выросли.

"Есть расходы, которые несет оператор хранилищ: зарплаты людей, инфляционные показатели, стоимость работ, оборудование, электроэнергия для компрессоров. Все это подорожало. Поэтому повышение тарифов является закономерным. Странно, что это сделали в 2026 году, а не с 2024-го", — отметил Корольчук.

В то же время, по словам эксперта, само повышение не является критическим. Даже после пересмотра тарифов стоимость комплекса услуг по хранению, закачке и отбору газа в Украине остается сравнительно невысокой.

"Если считать коммерческую цену, то получается примерно 30 долларов за сезон за тысячу кубометров. Это невысокий показатель, фактически это втрое меньше, чем в европейских странах", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что для разных компаний условия могут отличаться в зависимости от объемов газа. Кроме того, для европейских и международных трейдеров в Украине сохраняется возможность беспошлинного хранения газа.

По его оценке, после повышения стоимость хранения вырастет примерно с 20 до 30 долларов за сезон за тысячу кубометров. В то же время Юрий Корольчук назвал такой рост несущественным по сравнению с европейскими затратами.

"У нас цена все равно дешевле. Если компания привезет 3 млрд кубометров газа, то в Украине это может стоить около 80 млн долларов. В европейских странах такой же объем обошелся бы примерно в 250 млн долларов", — сказал эксперт.

Эксперт Института энергетических стратегий добавил, что сейчас спрос на хранение газа в Украине не является ажиотажным.

Вырастет ли тариф на газ для бытовых потребителей

Повышение тарифов "Укртрансгаза" потенциально может повлиять на конечную стоимость газа для потребителей. Основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко в комментарии Фокусу объяснил, что такие расходы учитываются при формировании рыночной цены газа.

Повышение тарифов "Укртрансгаза" не будет иметь прямого влияния на тарифы для населения в ближайшее время

"Повышение тарифов 'Укртрансгаза' фактически повлияет на формирование рыночной стоимости газа, которая в итоге доходит до потребителя — как юридического, так и физического лица. Со временем, когда Украина будет двигаться к выравниванию условно рыночных цен с ценами для бытовых потребителей, как этого хочет Международный валютный фонд и чиновники, любое повышение тарифов может сказаться на платежках", — отметил эксперт по ЖКХ.

Как отметил Олег Попенко, мгновенного пересмотра тарифов для населения летом не будет. Однако риск роста стоимости газа для бытовых потребителей в будущем есть. Поскольку, по словам эксперта, в Украине политика направлена на постепенное выравнивание тарифов для населения с условно рыночными ценами, "которые к рыночным ценам не имеют никакого отношения, но они у нас условно рыночные".

"Поэтому повышение тарифов "Укртрансгаза" однозначно повлияет на конечную стоимость газа, но не сразу, а со временем. Кроме того, это скажется на большинстве товаров и услуг, в себестоимости которых есть газ", — добавил он.

Последствия повышения тарифов "Укртрансгаза" могут быть шире, чем просто цена газа в платежке. Ведь газ используется в производстве многих товаров и услуг, а также электроэнергии.

"Это повлияет на формирование стоимости электроэнергии, поскольку часть электроэнергии производится с использованием газа, в частности на газовых установках или ТЭЦ. Соответственно, это может потянуть за собой тарифы на тепло, горячую воду и электроэнергию", — рассказал Олег Попенко.

В то же время, по его словам, точно оценить масштаб будущего влияния пока сложно. Все будет зависеть от объемов потребления, типа предприятий, которые используют газ, а также от того, как именно новые расходы будут закладываться в конечную цену.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине может подорожать электроэнергия на 20% из-за требования международных кредиторов.