Вперше за чотири роки в Україні готують підвищення тарифів для оператора газосховищ "Укртрансгаз". Чому експерти називають рішення НКРЕКП закономірністю та як це вплине на платіжки населення? З'ясував Фокус.

В Україні готують підвищення тарифів оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз". Йдеться про послуги зі зберігання природного газу, його закачування до підземних сховищ та подальший відбір. Відповідні зміни передбачає проєкт постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Якщо документ остаточно ухвалять, нові тарифи на газ почнуть діяти з 1 червня 2026 року і залишатимуться чинними до 31 березня 2029 року.

Згідно з проєктом постанови, тариф на зберігання природного газу становите 0,45 грн за 1 тис. кубометрів на добу без ПДВ. Водночас вартість закачування газу до сховищ пропонують встановити на рівні 360,02 грн за 1 тис. кубометрів на добу без ПДВ. Такий же тариф можуть запровадити й на відбір газу — 360,02 грн за 1 тис. кубометрів на добу без ПДВ.

Україна має великі запаси газу

Після зими Україна має досить великі залишки газу у підземних сховищах. Як пояснив у коментарі Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, цьому сприяли одразу кілька чинників: через обстріли частина споживачів використовувала менше газу, тоді як окремі ТЕЦ зупиняли свою роботу.

Фото: Unsplash

У результаті в українських сховищах залишилося орієнтовно 9 млрд кубометрів газу, а нині запаси вже становлять приблизно 11 млрд кубометрів.

"Ми потихеньку закачуємо газ. У нас є великі запаси із зими. Так склалося, що було багато обстрілів, люди менше використовували газ, навіть у приватних будинках. ТЕЦ теж зупинялися, зокрема в Києві, а це великий споживач газу. Тому фактично в сховищах залишилося орієнтовно 9 млрд кубометрів, зараз уже є приблизно 11 млрд", — зазначив експерт.

Експерт вважає, що за нинішніх умов Україна може пройти етап накопичення газу переважно шляхом власного видобутку. Орієнтиром, за його словами, є приблизно 13 млрд кубометрів у сховищах. Такий обсяг можна сформувати без значного імпорту.

"Якщо ми говоримо про 13 млрд кубометрів, то можемо обійтися без імпорту. Це можна забезпечити власними силами, шляхом українського видобутку", — пояснив Корольчук.

Водночас, якщо Україна поставить більш амбітну ціль — накопичити 15–16 млрд кубометрів газу, тоді без закупівель за кордоном, імовірно, не обійтися. У такому разі, за оцінкою експерта, може знадобитися приблизно 2 млрд кубометрів імпортного газу або навіть менше.

Експерт також звернув увагу, що нинішнє скорочення імпорту пов’язано й з подорожчання газу на ринку.

Підвищення тарифів "Укртрансгазу" — це закономірність

Підвищення тарифів на зберігання, закачування та відбір газу є закономірним, оскільки витрати оператора газосховищ за останні роки зросли.

"Є витрати, які несе оператор сховищ: зарплати людей, інфляційні показники, вартість робіт, обладнання, електроенергія для компресорів. Усе це подорожчало. Тому підвищення тарифів є закономірним. Дивно, що це зробили у 2026 році, а не з 2024-го", — зазначив Корольчук.

Водночас, за словами експерта, саме підвищення не є критичним. Навіть після перегляду тарифів вартість комплексу послуг зі зберігання, закачування та відбору газу в Україні залишається порівняно невисокою.

"Якщо рахувати комерційну ціну, то виходить приблизно 30 доларів за сезон за тисячу кубометрів. Це невисокий показник, фактично це втричі менше, ніж у європейських країнах", — пояснив експерт.

Він також зазначив, що для різних компаній умови можуть відрізнятися залежно від обсягів газу. Крім того, для європейських та міжнародних трейдерів в Україні зберігається можливість безмитного зберігання газу.

За його оцінкою, після підвищення вартість зберігання зросте приблизно з 20 до 30 доларів за сезон за тисячу кубометрів. Водночас Юрій Корольчук назвав таке зростання несуттєвим у порівнянні з європейськими витратами.

"У нас ціна все одно дешевша. Якщо компанія привезе 3 млрд кубометрів газу, то в Україні це може коштувати орієнтовно 80 млн доларів. У європейських країнах такий самий обсяг обійшовся б приблизно у 250 млн доларів", — сказав експерт.

Експерт Інституту енергетичних стратегій додав, що зараз попит на зберігання газу в Україні не є ажіотажним.

Чи зросте тариф на газ для побутових споживачів

Підвищення тарифів "Укртрансгазу" потенційно може вплинути на кінцеву вартість газу для споживачів. Засновник громадського об’єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко у коментарі Фокусу пояснив, що такі витрати враховуються під час формування ринкової ціни газу.

Фото: З відкритих джерел

"Підвищення тарифів ‘Укртрансгазу’ фактично вплине на формування ринкової вартості газу, яка в підсумку доходить до споживача — як юридичної, так і фізичної особи. З часом, коли Україна рухатиметься до вирівнювання умовно ринкових цін із цінами для побутових споживачів, як цього хоче Міжнародний валютний фонд та можновладці, будь-яке підвищення тарифів може позначитися на платіжках", — зазначив експерт з ЖКГ.

Миттєвого перегляду тарифів для населення влітку не буде

Як зауважив Олег Попенко, миттєвого перегляду тарифів для населення влітку не буде. Проте ризик зростання вартості газу для побутових споживачів у майбутньому є. Оскільки, за словами експерта, в Україні політика спрямована на поступове вирівнювання тарифів для населення з умовно ринковими цінами, "які до ринкових цін не мають ніякого стосунку, але вони в нас умовно ринкові".

"Тому підвищення тарифів "Укртрансгазу" однозначно вплине на кінцеву вартість газу, але не одразу, а з часом. Крім того, це позначиться на більшості товарів і послуг, у собівартості яких є газ", — додав він.

Підвищення тарифів "Укртрансгазу" вплине на вартість електроенергії

Наслідки підвищення тарифів "Укртрансгазу" можуть бути ширшими, ніж просто ціна газу в платіжці. Адже газ використовується у виробництві багатьох товарів і послуг, а також електроенергії.

"Це вплине на формування вартості електроенергії, оскільки частина електроенергії виробляється з використанням газу, зокрема на газових установках або ТЕЦ. Відповідно, це може потягнути за собою тарифи на тепло, гарячу воду та електроенергію ", — розповів Олег Попенко.

Водночас, за його словами, точно оцінити масштаб майбутнього впливу поки складно. Все залежатиме від обсягів споживання, типу підприємств, які використовують газ, а також від того, як саме нові витрати будуть закладатися у кінцеву ціну.

