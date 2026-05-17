Даже хороший урожай не спасет: в Украине сильно подорожает стратегический продукт

Цены на хлеб в Украине будут расти. Этот процесс не остановится даже при условии хорошего урожая зерновых.

В то же время точно спрогнозировать подорожание сложно, ведь на цены влияет не только спрос, но и возможностью производителей удерживать приемлемую для потребителей стоимость. Об этом рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Борис Шестопалов, пишет AgroPortal.

Также, по его словам, значительное влияние на рынок имеют торговые сети. В частности особенно сложной остается ситуация для предприятий на прифронтовых территориях. По его словам, отрасль нуждается в большей поддержке государства.

"Она должна быть более диверсифицированной с точки зрения расстояния от линии фронта — как по гуманитарной помощи, так и по бронированию", — сказал Борис Шестопалов.

Кроме того, предприятия, которые производят продукцию, вынуждены самостоятельно решать проблемы с обеспечением электроэнергией и дополнительно тратить средства на закупку средств радиоэлектронной борьбы для защиты производств.

Напомним, что сейчас стоимость хлеба уже заметно выросла. По данным Минфина, ржаной хлеб под названием "Столичный", который весит 950 г, теперь стоит почти 51 грн, когда в апреле его продавали за менее чем 50 грн. Также выросла цена любимого "Бородиновского" хлеба, а на пшеничную нарезку в отдельных сетях ценник подскочил до 52 грн.

В частности, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко прогнозирует, что до конца 2026 года хлеб и другие продукты могут подорожать еще на 20-25% по сравнению с прошлым 2025 годом.

Цены на продукты в мире

Также в Украине обновили цены на продукты. По данным Госстата, за месяц они выросли на 1,4%, а в годовом измерении — на 8,6%. Больше всего подорожали хлеб и изделия из муки, рыба, сахар и подсолнечное масло. В то же время некоторые продукты в апреле стали дешевле.

Кроме того, в апреле цены на продукты питания в мире побили новый рекорд и выросли до самого высокого уровня с февраля 2023 года. Толчком к росту стоимости продуктов стала ситуация на Ближнем Востоке.