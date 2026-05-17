Навіть гарний врожай не врятує: в Україні сильно подорожчає стратегічний продукт

Ціни на хліб в Україні зростатимуть. Цей процес не зупиниться навіть за умови хорошого врожаю зернових.

Водночас точно спрогнозувати подорожчання складно, адже на ціни впливає не тільки попит, але й можливістю виробників утримувати прийнятну для споживачів вартість. Про це розповів віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Борис Шестопалов, пише AgroPortal.

Також, за його словами, значний вплив на ринок мають торговельні мережі. Зокрема особливо складною залишається ситуація для підприємств на прифронтових територіях. За його словами, галузь потребує більшої підтримки держави.

"Вона має бути більш диверсифікованою з погляду відстані від лінії фронту — як щодо гуманітарної допомоги, так і щодо бронювання", — сказав Борис Шестопалов.

Крім того, підприємства, які виробляють продукцію, змушені самостійно вирішувати проблеми із забезпеченням електроенергією та додатково витрачати кошти на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для захисту виробництв.

Нагадаємо, що наразі вартість хліба вже помітно зросла. За даними Мінфіну, житній хліб під назвою "Столичний", що важить 950 г, тепер коштує майже 51 грн, коли у квітні його продавали за менш як 50 грн. Також зросла ціна улюбленого "Бородинівського" хліба, а на пшеничну нарізку в окремих мережах цінник підскочив до 52 грн.

Зокрема, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко прогнозує, що до кінця 2026 року хліб та інші продукти можуть подорожчати ще на 20-25% у порівнянні з минулим 2025 роком.

Також в Україні оновили ціни на продукти. За даними Держстату, за місяць вони зросли на 1,4%, а в річному вимірі — на 8,6%. Найбільше здорожчали хліб і вироби з борошна, риба, цукор та соняшникова олія. Водночас деякі продукти у квітні стали дешевшими.

Крім того, у квітні ціни на продукти харчування у світі побили новий рекорд та зросли до найвищого рівня з лютого 2023 року. Поштовхом до зростання вартості харчів стала ситуація на Близькому Сході.