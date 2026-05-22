"Липовые" справки больше не спасут: ТЦК и врачей ВВК хотят наказывать уголовно

В Верховной Раде рассматривают законопроекты об усилении ответственности для работников ТЦК и врачей ВВК. Речь идет об административном и уголовном наказании за нарушения во время мобилизации и заведомо ложные медицинские заключения.

Об этом в комментарии изданию "Телеграф" сообщил председатель подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Алексеев.

По его словам, один из законопроектов касается ответственности должностных лиц ТЦК за нарушение законодательства о мобилизации. Алексеев отметил, что ТЦК имеет только контрольную функцию, в частности вручение повесток, а задерживать людей имеет право только полиция.

Нардеп пояснил, что рассмотрение одного из законопроектов временно отложили, чтобы объединить его с другим документом.

"Отложили не для того, чтобы затянуть процесс, а для того, чтобы там предмет регулирования один и тот же, чтобы объединить все эти два закона и сделать его более мощным", — сказал Алексеев.

Отдельный законопроект касается работы военно-врачебных комиссий. По словам депутата, он должен убрать формальный подход к прохождению ВВК, когда человек проходит комиссию "за 5 минут", а его реальное состояние здоровья не проверяют.

"Есть такой законопроект, что устанавливается уголовная ответственность за заведомо ложное заключение ВВК", — заявил Алексеев.

Он также добавил, что бывают случаи, когда результаты анализов и медицинских обследований оформляют на других людей, а пациенты потом заявляют, что эти документы им не принадлежат.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о реформе ТЦК и переводе мобилизационных процедур в цифровой формат. Документ предусматривает электронные повестки, видеофиксацию всех взаимодействий с работниками центров комплектования и создание механизма жалоб на их действия.

Недавно в Верховной Раде подали законопроект о создании Единого реестра мобилизационных потребностей. Инициатива предусматривает открытую информацию об очередности мобилизации, условиях призыва и ограничениях для военнообязанных.

Кроме того, депутаты зарегистрировали законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне". В документе предлагают изменить правила бронирования от мобилизации и предоставлять отсрочку только тем, кто работает на критической инфраструктуре, служит в резерве или поддерживает армию в рамках целевых программ.