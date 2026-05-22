"Липові" довідки більше не врятують: ТЦК і лікарів ВЛК хочуть карати кримінально

У Верховній Раді розглядають законопроєкти про посилення відповідальності для працівників ТЦК та лікарів ВЛК. Йдеться про адміністративне й кримінальне покарання за порушення під час мобілізації та свідомо неправдиві медичні висновки.

Про це у коментарі виданню “Телеграф” повідомив голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Алєксєєв.

За його словами, один із законопроєктів стосується відповідальності посадовців ТЦК за порушення законодавства про мобілізацію. Алєксєєв наголосив, що ТЦК має лише контрольну функцію, зокрема вручення повісток, а затримувати людей має право тільки поліція.

Нардеп пояснив, що розгляд одного із законопроєктів тимчасово відклали, щоб об’єднати його з іншим документом.

“Відклали не для того, щоб затягнути процес, а для того, щоб там предмет регулювання один і той самий, щоб об'єднати всі ці два закони і зробити його більш потужним”, — сказав Алєксєєв.

Окремий законопроєкт стосується роботи військово-лікарських комісій. За словами депутата, він має прибрати формальний підхід до проходження ВЛК, коли людина проходить комісію “за 5 хвилин”, а її реальний стан здоров’я не перевіряють.

“Є такий законопроєкт, що встановлюється кримінальна відповідальність за свідомо неправдивий висновок ВЛК”, — заявив Алєксєєв.

Він також додав, що трапляються випадки, коли результати аналізів і медичних обстежень оформлюють на інших людей, а пацієнти потім заявляють, що ці документи їм не належать.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про реформу ТЦК та переведення мобілізаційних процедур у цифровий формат. Документ передбачає електронні повістки, відеофіксацію всіх взаємодій із працівниками центрів комплектування та створення механізму скарг на їхні дії.

Нещодавно у Верховній Раді подали законопроєкт про створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб. Ініціатива передбачає відкриту інформацію про черговість мобілізації, умови призову та обмеження для військовозобов’язаних.

Крім того, депутати зареєстрували законопроєкт №15237 “Про справедливе бронювання та участь в обороні”. У документі пропонують змінити правила бронювання від мобілізації та надавати відстрочку лише тим, хто працює на критичній інфраструктурі, служить у резерві або підтримує армію в межах цільових програм.