Мировой уровень восприятия коррупции ухудшился впервые за более чем десятилетие.

Новый мировой уровень коррупции ухудшился впервые за более чем десять лет. Средний глобальный показатель Индекса восприятия коррупции (CPI) снизился до 42 баллов из 100 возможных. Об этом свидетельствуют данные Transparency International, обнародованные в ежегодном рейтинге за 2025 год.

Лидером рейтинга в очередной раз стала Дания, которая получила 89 баллов из 100. Страна удерживает первое место благодаря высокому уровню прозрачности государственного управления, независимости судебной системы и жесткому контролю за использованием бюджетных средств.

Отметим, что индекс рейтинга оценивает страны по шкале от 0 до 100:

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0-39 баллов — очень серьезная коррупция;

40-54 — сложная ситуация;

55-69 — проблемный уровень;

70-84 — удовлетворительная ситуация;

85-100 — низкий уровень коррупции.

Топ-5 наименее коррумпированных стран мира

Первое место в рейтинге за Данией. Второе заняла Финляндия с 88 баллами. В тройку также вошел Сингапур, который набрал 84 балла.

Дания — 89 баллов;

Финляндия — 88 баллов;

Сингапур — 84 балла;

Новая Зеландия — 81 балл;

Норвегия — 81 балл.

На каком месте Украина

Украина в новом рейтинге набрала 36 баллов из 100 и осталась среди стран с высокими коррупционными рисками. Для сравнения, Польша получила 53 балла, Турция — 31, а Россия — всего 22 балла.

Худшая ситуация, по оценке Transparency International, в Сомали. Эта страна оказалась на последнем месте с результатом в 9 баллов. Среди государств с самым высоким уровнем коррупции также Венесуэла, Ливия и Южный Судан.

В отчете отмечается, что даже страны с высокими показателями нельзя считать полностью свободными от коррупции. Организация обращает внимание на проблемы с международными финансовыми потоками и отмыванием средств.

У США — худший результат за всю историю

Отдельно авторы рейтинга отметили США, которые получили 64 балла и показали худший результат за всю историю участия в исследовании.

Индекс восприятия коррупции Transparency International публикуется ежегодно и охватывает 182 страны мира. Оценка проводится по шкале от 0 до 100, где более высокий балл означает более низкий уровень коррупции.

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Напомним, ранее аналитики изучили судебные решения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), связанные с действующими народными депутатами Верховной рады. В исследование не вошли подозрения, по которым судом еще не были приняты процессуальные решения. В выборку попали производства против 35 нардепов, 28 из которых являются действующими.

Ранее в САП рассказали, сколько подозрений было вручено за 10 лет работы. Подозрения получил каждый десятый действующий нардеп.