Світовий рівень сприйняття корупції погіршився вперше за понад десятиліття.

Новий світовий рівень корупції погіршився вперше за понад десять років. Середній глобальний показник Індексу сприйняття корупції (CPI) знизився до 42 балів зі 100 можливих. Про це свідчать дані Transparency International, оприлюднені у щорічному рейтингу за 2025 рік.

Лідером рейтингу вкотре стала Данія, яка отримала 89 балів зі 100. Країна утримує перше місце завдяки високому рівню прозорості державного управління, незалежності судової системи та жорсткому контролю за використанням бюджетних коштів.

Зазначимо, що індекс рейтингу оцінює країни за шкалою від 0 до 100:

0-39 балів — дуже серйозна корупція;

40-54 — складна ситуація;

55-69 — проблемний рівень;

70-84 — задовільна ситуація;

85-100 — низький рівень корупції.

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Перше місце у рейтингу за Данією. Друге посіла Фінляндія з 88 балами. До трійки також увійшов Сінгапур, який набрав 84 бали.

Данія — 89 балів;

Фінляндія — 88 балів;

Сінгапур — 84 бали;

Нова Зеландія — 81 бал;

Норвегія — 81 бал.

На якому місці Україна

Україна у новому рейтингу набрала 36 балів зі 100 та залишилася серед країн із високими корупційними ризиками. Для порівняння, Польща отримала 53 бали, Туреччина — 31, а Росія — лише 22 бали.

Найгірша ситуація, за оцінкою Transparency International, у Сомалі. Ця країна опинилася на останньому місці з результатом у 9 балів. Серед держав із найвищим рівнем корупції також Венесуела, Лівія та Південний Судан.

У звіті зазначається, що навіть країни з високими показниками не можна вважати повністю вільними від корупції. Організація звертає увагу на проблеми з міжнародними фінансовими потоками та відмиванням коштів.

У США — найгірший результат за всю історію

Окремо автори рейтингу відзначили США, які отримали 64 бали та показали найгірший результат за всю історію участі у дослідженні.

Індекс сприйняття корупції Transparency International публікується щороку та охоплює 182 країни світу. Оцінювання проводиться за шкалою від 0 до 100, де вищий бал означає нижчий рівень корупції.

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