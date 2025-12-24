"Сомнительный" Трамп, оружие за деньги и коррупция: главные итоги 2025 года и прогнозы для Украины на 2026-й

2025 год очертил для Украины границы возможного — на фронте, в экономике, во внутренней политике и в отношениях с Западом. Война окончательно перешла в фазу истощения, а решения, принятые или отложенные в этом году, формируют повестку дня уже на 2026-й. Фокус выяснил, с какими итогами Украина завершает этот год и с какими стартовыми условиями входит в следующий.

2025 год не принес Украине ни военного перелома, ни быстрого мира. Зато он окончательно очертил границы возможного — на фронте, в экономике, в политике и в отношениях с Западом. Война перешла в фазу долгого истощения, а ключевые решения, принятые или не принятые в этом году, формируют повестку дня уже на 2026-й.

Фокус собрал оценки военных и политических экспертов, чтобы понять, какие итоги имеет 2025 год и с какими стартовыми условиями Украина входит в следующий.

Итоги 2025 года: стабилизированный фронт, разбалансированный тыл

Война на истощение без стратегического прорыва

Главный военный итог года — стратегическая стабилизация фронта без решающих сдвигов. По словам политолога и бывшего военного Виктора Тарана, ни одна из сторон в 2025-м не смогла достичь решающего преимущества. Линия фронта в целом сохранилась, а война окончательно перешла в формат ресурсной, технологической и институциональной выносливости.

"Это означает простую, но жесткую логику: выиграет тот, кто дольше выдержит — экономически, мобилизационно и политически. И здесь Украина входит в 2026 год с серьезными внутренними проблемами: бюджет не адаптирован к войне на истощение, экономика так и не переведена на военные рельсы, а рынок украинского вооружения остается недофинансированным и зарегулированным", — говорит Фокусу Таран.

Коммуникационный провал и разрыв между армией и обществом

Один из ключевых негативных выводов года — провал внутренней коммуникации власти. Власть, как считает Таран, так и не решилась честно говорить с обществом о долгой войне, мобилизационных потребностях и реальной цене сопротивления. Зато обществу годами транслируется ожидание "быстрого мира", что вступает в прямое противоречие с реальностью фронта.

Этот разрыв между армией и тылом, по оценкам экспертов, только углублялся в течение 2025 года — и стал одним из самых опасных внутренних факторов.

"Если мы проигрываем войну на истощение в тылу, это рано или поздно отразится на линии фронта", — считает политолог.

Выезд молодежи и экономические потери

Отдельной точкой напряжения стало разрешение на выезд мужчин в возрасте 18-22 года. По оценке Тарана, последствия этого решения оказались значительно шире самой возрастной группы: вместе с молодежью из страны выезжали семьи, партнеры, будущие работники и инвесторы.

Результат — удар по потребительскому рынку, рынку труда и инвестиционному потенциалу, что в условиях войны на истощение становится критическим.

Война выходит за пределы фронта

Несмотря на все проблемы, 2025 год стал и годом качественных изменений в характере войны. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак подчеркивает: Украина продемонстрировала способность ломать устоявшиеся шаблоны ведения войны.

По неофициальным оценкам, за время полномасштабной войны было ликвидировано 13 высокопоставленных российских офицеров, что является беспрецедентным для современной российской истории. Кроме того, удары по российским танкерам в Черном море, Средиземном море и даже в Атлантике стали новым уровнем асимметричного давления на РФ.

Эти действия, по мнению Ступака, демонстрируют: Украина способна действовать далеко за пределами собственной территории и входит в очень узкий круг государств, которые могут проводить такие операции.

"Танкеры до нас никто не решался атаковать. Мы — решились. И, судя по всему, останавливаться не планируем", — говорит Фокусу Ступак.

Трамп как ключевой геополитический слом года

В глобальном измерении главным событием 2025 года стало возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Политолог Владимир Фесенко называет его фактором с противоречивым, но определяющим влиянием.

С одной стороны, США фактически прекратили бесплатную военную и финансовую помощь Украине, переведя отношения в формат платных поставок. Европейский Союз стал почти монопольным донором, а общие объемы поддержки сократились.

"Раньше был паритет США и ЕС. Сейчас — почти только Европейский Союз", — констатирует Фесенко.

С другой стороны, именно Трамп запустил переговорный трек. Мирные консультации, хоть и нестабильные, впервые за долгое время вышли на обсуждение конкретных параметров потенциального соглашения.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев обращает внимание, что 2025 год сформировал два ключевых вектора, которые непосредственно будут определять дальнейшее развитие событий в 2026-м — внешнеполитический и внутренний.

Первый и определяющий — переговорный процесс. По его словам, именно результаты так называемых мирных договоренностей становятся главным фактором, который влияет не только на дипломатию, но и на характер боевых действий.

"Соединенные Штаты четко дают понять и Украине, и России, что выступают за прекращение активной фазы боевых действий. Это основной вектор, который будет влиять и на ситуацию на фронте, и на внутреннюю политику в 2026 году", — отмечает Фокусу Снегирев.

Вторым ключевым внешним сдвигом эксперт называет подписание договора о совместном использовании недр, которое он оценивает как стратегический прорыв.

"Это не просто экономическое соглашение. Это политические и экономические гарантии существования украинского государства. Оно будет формировать экономику Украины и ее внешнеполитический вектор на десятилетия вперед", — отмечает эксперт.

По его словам, речь идет не только о восстановлении экономики, но и о развитии отечественного ВПК, добывающей и перерабатывающей отраслей, что напрямую влияет на обороноспособность страны.

Внутриполитические потрясения: "Мидас" и отставка Ермака

Конец года обозначился двумя событиями, которые будут иметь долгое послевкусие. Первое — антикоррупционное расследование НАБУ ("Мидас"), которое Фесенко называет потенциальным минным полем для всей системы власти. Его развитие в 2026-м может либо укрепить институциональную борьбу с коррупцией, либо спровоцировать политические кризисы.

Вторая — отставка Андрея Ермака. Хотя формально он покинул пост, его "тень" еще некоторое время будет влиять на политические процессы. Украинская система входит в фазу перенастройки после Ермака, и этот процесс не будет мгновенным.

Снегирев называет антикоррупционный скандал вокруг дела "Мидас", который имел значительно более широкий эффект, чем персональные отставки — ключевым событием 2025 года.

По его словам, речь идет не только об отставке Андрея Ермака и ряда министров, но и о факторе дипломатического давления.

"Соединенные Штаты использовали эту ситуацию как инструмент давления на Украину. Коррупционные риски непосредственно учитываются при принятии решений по макроэкономической и военно-технической помощи", — объясняет эксперт.

В то же время он считает одним из ключевых внутренних достижений года то, что власти не удалось подчинить антикоррупционные институты.

Основной успех, по его мнению, это то, что не удалось сделать НАБУ и САП ручными структурами. Это создает предохранитель от авторитарного дрейфа и минимизирует коррупционные риски в будущем.

Именно этот фактор, по мнению Снегирева, напрямую влияет и на формирование новой управленческой команды, и на политические симпатии избирателей.

США, ЕС и давление на Россию

Отдельно эксперт обращает внимание на искусственное нагнетание противостояния между США, ЕС и Украиной, которое, по его словам, активно продвигают российские спецслужбы.

В то же время Европа, по оценке Снегирева, осознает, что украинский фактор — это гарантия безопасности для самого ЕС, и не заинтересована в быстром завершении войны на условиях России.

В глобальном измерении он отмечает системную политику США по изоляции России, в частности через ослабление ее позиций на постсоветском пространстве и в странах "оси зла".

"США постепенно сжимают Российскую Федерацию, лишая ее стратегических союзников и возможности влияния на мировой арене. Это будет определять и 2026 год", — говорит эксперт.

Прогнозы на 2026 год: между окном возможностей и риском истощения

По прогнозу Виктора Тарана, первые 3-4 месяца 2026 года не принесут сдвигов. Удары по фронту и вглубь территорий будут продолжаться, а экономическая ситуация будет ухудшаться с обеих сторон.

Ключевая разница — в готовности терпеть.

"Русские говорят: "мы за ценой не постоим". А у нас терпение лопается, потому что люди не понимают, сколько ждать и что такое победа", — говорит Таран.

Возможно ли прекращение войны

Иван Ступак осторожно допускает, что 2026 год может стать годом прекращения активной фазы войны, по крайней мере в формате перемирия. В то же время даже оптимистический сценарий не предусматривает быстрого мирного соглашения — скорее долгий переговорный процесс, как это было после Первой мировой.

Владимир Фесенко более сдержан: он не видит предпосылок для сделки в начале года, но допускает окно возможностей во второй половине 2026-го, при условии усиления давления Запада на Россию и стабилизации фронта.

Фактор США и выборов

Ближе к осени позиция США может измениться из-за внутриполитических факторов — прежде всего выборов в Конгресс. По оценке Ступака, именно этот момент может заставить Вашингтон действовать активнее в отношении Украины.

Выборы в Украине: сценарий с условиями

Тема выборов будет оставаться в политической повестке дня, но их проведение напрямую зависит от ситуации на фронте. По словам Фесенко, без договоренности о прекращении огня выборы во время войны остаются маловероятными, и это соответствует общественным настроениям.

2025 год не принес Украине решений — но он снял иллюзии. Он показал, что война надолго, что без честного разговора с обществом стратегия истощения не работает, и что 2026-й станет годом управленческого выбора.

Или государство признает реальность долгой войны и изменит подход — к экономике, армии и коммуникации, или риски, накопленные в 2025-м, начнут работать против Украины уже системно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил детали 20-пунктного базового документа, который определяет условия прекращения войны и гарантии безопасности для Украины.