Американская поддержка на минималках: что на самом деле дают Украине 800 млн долларов

США приняли оборонный бюджет на 2026 год — почти 900 млрд долл., но Украине из него достанется лишь крошечная доля. Новый NDAA выделяет Киеву всего 400 млн долл. на следующий год и такую же сумму на 2027-й — наименьший объем поддержки с начала полномасштабного вторжения. Фокус разобрался, что именно стоит за 800 млн долларов помощи, почему Пентагон не сворачивает поддержку несмотря на политику Трампа и стоит ли ждать больших пакетов вооружений в следующие два года.

Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил оборонный бюджет на 2026 год с общим объемом почти 900 миллиардов долларов, в то же время предусмотрев для Украины лишь 400 миллионов.

Fox News пишет, что речь идет о 2026 и 2027 фискальных годах. То есть Украина получит 800 млн долларов в течение следующих двух лет.

Как отмечает Reuters, решение было принято вечером 7 декабря (по киевскому времени — утром 8 декабря) после компромисса между палатами Конгресса. Основная часть бюджета направлена на противостояние с Китаем — ключевые технологии, стратегические инвестиции, поставки критически важных компонентов для Пентагона.

Відео дня

В то же время помощь Украине — это минимальная сумма с начала полномасштабного вторжения: 400 млн долларов составляют лишь 0,04% от всего бюджета. Эти средства предусмотрены на поддержку постоянных оборонных программ, начатых еще в 2016 году.

В документе — National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026 (NDAA) — заложены положения, где неоднократно упоминается поддержка Украины: интеллектуальная/разведывательная поддержка, стратегическое обслуживание арсеналов, обучение и материалы, а также совместные многонациональные программы безопасности.

Однако в контексте масштабов оборонной программы США такая сумма воспринимается критически. Часть аналитиков уже назвала ее "наименьшей" помощью с начала войны.

Таким образом, новый оборонный бюджет США сыграл роль прежде всего в контексте растущего противостояния с Китаем, тогда как поддержка Украины получила символический характер — фактически формальное удержание уже действующих программ по безопасности.

800 млн долларов для Украины: что на самом деле означает помощь от США

Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус отмечает, что объем американской помощи Украине — даже если речь идет лишь о 800 миллионах долларов — следует рассматривать не столько через призму цифр, сколько через сам факт участия США в поддержке. По его словам, в глобальной политике принципиально важно, чтобы ключевые международные игроки хотя бы минимально были вовлечены в украинскую "историю": это делает их своеобразными акционерами будущего результата. И если западные партнеры чувствуют свою долю причастности к потенциальной победе Украины, они будут прилагать гораздо больше усилий, чтобы эта победа стала возможной.

Ус проводит аналогию со своим опытом защиты кандидатской диссертации, когда ему посоветовали сделать так, чтобы его успех воспринимался как успех всех, кто его поддерживает. По той же логике, когда США или Европа вкладывают в помощь даже символические суммы, они автоматически становятся сторонами, заинтересованными в успешном завершении украинского проекта — и вряд ли захотят ассоциировать себя с поражением.

Экономист напоминает и о другом аспекте: большая часть американской военной помощи технически остается внутри США. Он ссылается на нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, который утверждает, что около 90% "помощи Украине" на самом деле тратится на заказы для американского военно-промышленного комплекса.

"Механизм прост: Конгресс выделяет средства на нужды Украины, деньги получают американские оборонные компании, они производят новое вооружение для собственной армии, а уже со складов списывается более старое оборудование — и именно оно передается Украине. Таким образом обновляется парк техники США, сохраняется загрузка ВПК, а Украина получает реальное оружие, которое иначе было бы утилизировано", — рассказывает Фокусу Ус.

Именно поэтому внутри Штатов продолжается борьба между линией Дональда Трампа, выступающего против дальнейшей помощи, и влиятельными представителями Республиканской партии, в частности сенатором Митчем Макконнеллом, который считается одним из самых мощных лоббистов американского ВПК. Его публичная поддержка Украины, как отмечает Ус, не имеет эмоциональной подоплеки — это отстаивание интересов отрасли, которая получает миллиардные контракты. Кроме того, именно поэтому Макконнелл критически отнесся к "мирному плану" Трампа: остановка финансирования означала бы остановку оборонных программ.

В итоге, по словам экономиста, даже 800 миллионов долларов — это важный сигнал: США продолжают оставаться в игре, а значит, считают себя причастными к результату, которого достигнет Украина. А любой "акционер" стремится, чтобы конечным результатом была именно победа.

Помощь от США: что передадут Украине на 800 млн долларов

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что 800 миллионов долларов, предусмотренных в новом оборонном бюджете США, скорее всего, являются так называемым "малым пакетом" помощи. По его словам, еще при администрации Байдена Украина регулярно получала большие пакеты — на два или даже два с половиной миллиарда долларов, тогда как 700-800 миллионов традиционно формировали отдельную категорию — в основном боеприпасы. Речь идет как о стрелковых и артиллерийских снарядах, так и о ракетах к системам ПВО.

Жданов отмечает, что внутри Пентагона хорошо понимают специфику нынешней политики Трампа и воспринимают многие его заявления скорее как демагогию, а не реальные планы. Этот контекст, по словам эксперта, накладывается на американское общественное мнение: свежая социология Института Рейгана показала рост поддержки Украины сразу на девять пунктов по сравнению с прошлым годом. Поддержка усиливается в обеих партиях — почти 95% демократов и около 75% республиканцев одобряют помощь Украине, а общий уровень поддержки поставок вооружений составляет 62-64%.

Жданов напоминает, что антисоветская, а впоследствии антироссийская парадигма формировала американскую политическую культуру десятилетиями — со времен холодной войны до начала XXI века.

"Поэтому заявления о том, что "Путин — нормальный парень, с которым можно договариваться", идут в разрез с исторической памятью и мировоззрением значительной части американцев. Именно поэтому США и в дальнейшем будут исходить из собственного законодательства: любые уступки России противоречат национальным интересам Соединенных Штатов", — объясняет Фокусу эксперт.

Почему на большую помощь от США пока не стоит рассчитывать?

В то же время Жданов скептически оценивает шанс получить от Вашингтона больший — миллиардный — пакет помощи в течение следующего года. Он обращает внимание на то, что сроки принятия решений привязаны к американскому бюджетному циклу: Конгресс сменится только после выборов в ноябре, а новый состав будет работать уже в рамках 2027 финансового года. До того момента, считает эксперт, значительных пакетов ожидать не стоит.

Вместе с тем Жданов подчеркивает: деньги для Трампа "не пахнут". Если Европа будет финансировать закупки вооружения для Украины, США продолжат выполнять эти контракты, поскольку это будет означать сохранение рабочих мест и доходов для американских производителей. В этом контексте эксперт напоминает о программе PDA — механизме передачи избыточного военного имущества. Недавно Трамп продал Польше 250 бронетранспортеров Stryker за символический доллар за единицу — как ответ на ее претензии относительно распределения обязательств по безопасности в НАТО. Для Украины такие условия доступны не были и, по словам Жданова, вряд ли будут.

Он также обращает внимание на внутриполитическую динамику в США: фактически с 1 января стартует неофициальная предвыборная кампания, во время которой Трампу придется отвечать на вопросы о переговорах его представителя Виткоффа с Путиным. Именно поэтому, предполагает Жданов, Трамп спешит войти в новый год с хоть какой-то "сделкой", что и объясняет давление на Украину.

"До смены Конгресса рассчитывать на существенное расширение военной поддержки не стоит. США продолжат выполнять только те обязательства, которые отвечают экономическим интересам их оборонного сектора", — резюмирует эксперт.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп высказался относительно мирного соглашения, о котором Вашингтон договаривается с Москвой: прокомментировал реакцию президента Зеленского на новые предложения. Между тем 5 декабря появилась новая стратегия национальной безопасности США, в которой говорилось о сотрудничестве с РФ и противостоянии с Китаем.