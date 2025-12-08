Американська підтримка на мінімалках: що насправді дають Україні 800 млн доларів

США ухвалили оборонний бюджет на 2026 рік — майже 900 млрд дол., але Україні з нього дістанеться лише крихітна частка. Новий NDAA виділяє Києву всього 400 млн дол. на наступний рік і таку ж суму на 2027-й — найменший обсяг підтримки з початку повномасштабного вторгнення. Фокус розібрався, що саме стоїть за 800 млн доларів допомоги, чому Пентагон не згортає підтримку попри політику Трампа і чи варто чекати на великі пакети озброєнь у наступні два роки.

Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив оборонний бюджет на 2026 рік із загальним обсягом майже 900 мільярдів доларів, водночас передбачивши для України лише 400 мільйонів.

Fox News пише, що йдеться про 2026 та 2027 фіскальні роки. Тобто Україна отримає 800 млн доларів протягом наступних двох років.

Як зазначає Reuters, рішення було ухвалене ввечері 7 грудня (за київським часом — зранку 8 грудня) після компромісу між палатами Конгресу. Основна частина бюджету спрямована на протистояння з Китаєм — ключові технології, стратегічні інвестиції, постачання критично важливих компонентів для Пентагону.

Водночас допомога Україні — це мінімальна сума з початку повномасштабного вторгнення: 400 млн доларів складають лише 0,04% від всього бюджету. Ці кошти передбачені на підтримку постійних оборонних програм, започаткованих ще 2016 року.

У документі — National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026 (NDAA) — закладено положення, де неодноразово згадується підтримка України: інтелектуальна/розвідувальна підтримка, стратегічне обслуговування арсеналів, навчання і матеріали, а також спільні багатонаціональні програми безпеки.

Проте у контексті масштабів оборонної програми США така сума сприймається критично. Частина аналітиків вже назвала її “найменшою” допомогою з початку війни.

Таким чином, новий оборонний бюджет США відіграв роль насамперед у контексті зростаючого протистояння із Китаєм, тоді як підтримка України отримала символічний характер — фактично формальне утримання вже чинних безпекових програм.

800 млн доларів для України: що насправді означає допомога від США

Провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус наголошує, що обсяг американської допомоги Україні — навіть якщо йдеться лише про 800 мільйонів доларів — слід розглядати не стільки через призму цифр, скільки через сам факт участі США у підтримці. За його словами, у глобальній політиці принципово важливо, щоб ключові міжнародні гравці бодай мінімально були залучені до української "історії": це робить їх своєрідними акціонерами майбутнього результату. І якщо західні партнери відчувають свою частку причетності до потенційної перемоги України, вони докладатимуть значно більше зусиль, аби ця перемога стала можливою.

Ус проводить аналогію зі своїм досвідом захисту кандидатської дисертації, коли йому порадили зробити так, щоб його успіх сприймався як успіх усіх, хто його підтримує. За тією ж логікою, коли США чи Європа вкладають у допомогу навіть символічні суми, вони автоматично стають сторонами, зацікавленими в успішному завершенні українського проєкту — і навряд чи захочуть асоціювати себе з поразкою.

Економіст нагадує й про інший аспект: більша частина американської військової допомоги технічно залишається всередині США. Він посилається на нобелівського лауреата Джозефа Стіґліца, який стверджує, що близько 90% "допомоги Україні" насправді витрачається на замовлення для американського військово-промислового комплексу.

"Механізм простий: Конгрес виділяє кошти на потреби України, гроші отримують американські оборонні компанії, вони виробляють нове озброєння для власної армії, а вже зі складів списується старіше обладнання — і саме воно передається Україні. Таким чином оновлюється парк техніки США, зберігається завантаження ВПК, а Україна отримує реальну зброю, яка інакше була б утилізована", — розповідає Фокусу Ус.

Саме тому всередині Штатів триває боротьба між лінією Дональда Трампа, що виступає проти подальшої допомоги, та впливовими представниками Республіканської партії, зокрема сенатором Мітчем Макконнеллом, який вважається одним із найбільш потужних лобістів американського ВПК. Його публічна підтримка України, як зазначає Ус, не має емоційного підґрунтя — це відстоювання інтересів галузі, яка отримує мільярдні контракти. Крім того, саме тому Макконнелл критично поставився до "мирного плану" Трампа: зупинка фінансування означала б зупинку оборонних програм.

У підсумку, за словами економіста, навіть 800 мільйонів доларів — це важливий сигнал: США продовжують залишатися в грі, а отже, вважають себе причетними до результату, якого досягне Україна. А будь-який "акціонер" прагне, щоб кінцевим результатом була саме перемога.

Допомога від США: що передадуть Україні на 800 млн доларів

Військовий експерт Олег Жданов пояснює, що 800 мільйонів доларів, передбачених у новому оборонному бюджеті США, найімовірніше є так званим "малим пакетом" допомоги. За його словами, ще за адміністрації Байдена Україна регулярно отримувала великі пакети — на два чи навіть два з половиною мільярди доларів, тоді як 700–800 мільйонів традиційно формували окрему категорію — здебільшого боєприпаси. Йдеться як про стрілецькі й артилерійські снаряди, так і про ракети до систем ППО.

Жданов зазначає, що всередині Пентагону добре розуміють специфіку нинішньої політики Трампа й сприймають багато його заяв радше як демагогію, а не реальні плани. Цей контекст, за словами експерта, накладається на американську суспільну думку: свіжа соціологія Інституту Рейгана засвідчила зростання підтримки України одразу на дев'ять пунктів порівняно з минулим роком. Підтримка посилюється в обох партіях — майже 95% демократів і близько 75% республіканців схвалюють допомогу Україні, а загальний рівень підтримки постачання озброєнь становить 62–64%.

Жданов нагадує, що антирадянська, а згодом антиросійська парадигма формувала американську політичну культуру десятиліттями — від часів холодної війни до початку XXI століття.

"Тому заяви про те, що "Путін — нормальний хлопець, з яким можна домовлятися", йдуть у розріз з історичною пам'яттю та світоглядом значної частини американців. Саме тому США й надалі виходитимуть із власного законодавства: будь-які поступки Росії суперечать національним інтересам Сполучених Штатів", — пояснює Фокусу експерт.

Чому на більшу допомогу від США поки не варто розраховувати?

Водночас Жданов скептично оцінює шанс отримати від Вашингтона більший — мільярдний — пакет допомоги протягом наступного року. Він звертає увагу на те, що терміни ухвалення рішень прив'язані до американського бюджетного циклу: Конгрес зміниться лише після виборів у листопаді, а новий склад працюватиме вже в межах 2027 фінансового року. До того моменту, вважає експерт, значних пакетів очікувати не варто.

Разом з тим Жданов підкреслює: гроші для Трампа "не пахнуть". Якщо Європа фінансуватиме закупівлі озброєння для України, США продовжать виконувати ці контракти, оскільки це означатиме збереження робочих місць і доходів для американських виробників. У цьому контексті експерт нагадує про програму PDA — механізм передачі надлишкового військового майна. Нещодавно Трамп продав Польщі 250 бронетранспортерів Stryker за символічний долар за одиницю — як відповідь на її претензії щодо розподілу безпекових зобов'язань у НАТО. Для України такі умови доступні не були й, за словами Жданова, навряд чи будуть.

Він також звертає увагу на внутрішньополітичну динаміку у США: фактично з 1 січня стартує неофіційна передвиборча кампанія, під час якої Трампу доведеться відповідати на запитання про переговори його представника Віткоффа з Путіним. Саме тому, припускає Жданов, Трамп поспішає увійти в новий рік із бодай якоюсь "угодою"”, що й пояснює тиск на Україну.

"До зміни Конгресу розраховувати на суттєве розширення військової підтримки не варто. США продовжать виконувати лише ті зобов'язання, які відповідають економічним інтересам їхнього оборонного сектору", — резюмує експерт.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп висловився щодо мирної угоди, про яку Вашингтон домовляється з Москвою: прокоментував реакцію президента Зеленського на нові пропозиції. Тим часом 5 грудня з'явилась нова стратегія національної безпеки США, у якій ішлося про співпрацю з РФ та протистояння з Китаєм.