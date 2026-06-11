Индия сделала неожиданное признание о российской нефти и упомянула США — резонансное заявление

Заявление министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара о закупках российской нефти с начала полномасштабного вторжения в Украину прозвучало сегодня, 11 июня.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что с начала полномасштабной войны России против Украины его страна увеличила закупки российской нефти не только из-за её доступности и более низкой цены, но и по просьбе Соединённых Штатов. Об этом глава индийской дипломатии сказал во время мероприятия в Финляндии 11 июня, сообщает Bloomberg.

По словам Джайшанкара, после введения западных санкций против России в 2022 году на мировом рынке сложилась новая ситуация с поставками энергоносителей.

"Тогда США прямо просили Индию закупать российскую нефть для стабилизации мирового нефтяного рынка", — заявил министр.

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Он подчеркнул, что Индия традиционно принимает решения о закупке энергоресурсов, исходя из двух ключевых критериев — цены и доступности поставок.

Нефть РФ — порт Усть-Луга Фото: Из открытых источников

Как изменился нефтяной рынок после введения санкций

После вторжения России в Украину США и их союзники ввели масштабные ограничения в отношении российского энергетического сектора, а также установили предельную цену на экспорт российской нефти.

На этом фоне Индия стала одним из крупнейших покупателей российского сырья.

Джайшанкар пояснил, что в тот период европейские страны активно закупали нефть с Ближнего Востока, которая ранее была основным источником поставок для Индии.

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"Значительная часть доступной на рынке нефти тогда поступала именно из России, поскольку европейцы скупали ближневосточную нефть — нашего традиционного поставщика. Обстоятельства подтолкнули нас к такому выбору", — отметил он.

Критика санкционной политики США

Индийский министр также высказался по поводу американской санкционной политики в отношении российской нефти.

По его мнению, подход Вашингтона к санкциям не всегда был последовательным, а дискуссии вокруг закупок российского сырья часто сопровождались двойными стандартами.

В то же время Джайшанкар подчеркнул, что для Индии главным приоритетом остается обеспечение собственной энергетической безопасности и стабильности поставок на внутренний рынок.

Напомним, в апреле 2026 года российская нефть продавалась по рекордной с 2013 года цене. Также сообщалось, что 6 апреля в Новороссийске был атакован местный порт, который Россия использует для экспорта нефти. На данный момент украинское командование не подтверждало атаку. В то же время в результате атаки беспилотников в порту города возник пожар.