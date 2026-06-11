Індія зробила несподіване зізнання про російську нафту та згадала США — резонансна заява

Заява міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара про купівлю російської нафти від початку повномасштабного вторгнення в Україну пролунала сьогодні, 11 червня.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України його країна збільшила закупівлі російської нафти не лише через її доступність і нижчу ціну, а й на прохання Сполучених Штатів. Про це глава індійської дипломатії сказав під час заходу у Фінляндії 11 червня, повідомляє Bloomberg.

За словами Джайшанкара, після введення західних санкцій проти Росії у 2022 році на світовому ринку виникла нова ситуація з постачанням енергоносіїв.

"Тоді США прямо просили Індію купувати російську нафту для стабілізації світового нафтового ринку", — заявив міністр.

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Він наголосив, що Індія традиційно ухвалює рішення про закупівлю енергоресурсів, виходячи з двох ключових критеріїв — ціни та доступності поставок.

Нафта РФ - порт Усть-Луга Фото: З відкритих джерел

Як змінився нафтовий ринок після санкцій

Після вторгнення Росії в Україну США та їхні союзники запровадили масштабні обмеження щодо російського енергетичного сектору, а також встановили граничну ціну на експорт російської нафти.

На цьому тлі Індія стала одним із найбільших покупців російської сировини.

Джайшанкар пояснив, що в той період європейські країни активно закуповували нафту з Близького Сходу, яка раніше була основним джерелом постачання для Індії.

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"Значна частина доступної на ринку нафти тоді надходила саме з Росії, оскільки європейці скуповували близькосхідну нафту — нашого традиційного постачальника. Обставини підштовхнули нас до такого вибору", — зазначив він.

Критика санкційної політики США

Індійський міністр також висловився щодо американської санкційної політики проти російської нафти.

На його думку, підхід Вашингтона до санкцій не завжди був послідовним, а дискусії навколо закупівель російської сировини часто супроводжувалися подвійними стандартами.

Водночас Джайшанкар підкреслив, що для Індії головним пріоритетом залишається забезпечення власної енергетичної безпеки та стабільності поставок на внутрішній ринок.

Нагадаємо, у квітні 2026 року російська нафта продавалася за рекордну з 2013 року ціну. А також повідомлялося, що 6 квітня у Новоросійську було атаковано місцевий порт, який Росія використовує для експорту нафти. Наразі українське командування не підтверджувало атаку. Водночас внаслідок атаки безпілотників у порту міста виникла пожежа.