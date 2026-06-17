Покупка квартиры нередко становится источником проблем, связанных с её оформлением. Фокус разобрался, почему это происходит.

Несмотря на распространенное мнение, что внесение записи в Государственный реестр вещных прав окончательно закрепляет право собственности на недвижимость, на практике это не всегда так. В 2026 году Министерство юстиции активно рассматривает жалобы на действия государственных регистраторов и нотариусов, а отдельные регистрационные решения отменяют даже через несколько месяцев после оформления имущества. Получается, что запись в реестре не всегда гарантирует безопасность имущества? Фокус выяснил , в каких случаях регистрацию квартиры, дома или земельного участка могут аннулировать.

На фоне оживления рынка недвижимости, роста числа сделок с новостройками и ужесточения контроля за финансовыми операциями растет и количество споров о законности регистрации прав собственности. И хотя закон гарантирует неприкосновенность права собственности, ошибки или нарушения при регистрации могут поставить под сомнение сам факт приобретения этого права.

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Имущество зарегистрировано, но насколько оно надежно защищено?

В украинском законодательстве право собственности защищено как Конституцией Украины, так и международными нормами, а основные гарантии закреплены сразу в нескольких нормативных актах.

"В Украине основными действующими нормами, обеспечивающими защиту права собственности, являются статья 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статья 41 Конституции Украины и статья 321 Гражданского кодекса Украины, которые гласят: Право собственности является нерушимым. Никто не может быть противоправно лишен этого права или ограничен в его осуществлении", — объясняет адвокат и партнер ЮК WINNER Светлана Круторогова.

В то же время защита права собственности не означает автоматическую защиту любой записи в реестре. Если регистрация была осуществлена с нарушениями, она может быть обжалована как в судебном порядке, так и через Министерство юстиции.

По словам адвоката АО "Марусяк и партнеры" Юрия Барды, именно механизм административного обжалования через Минюст остается одним из наиболее востребованных инструментов защиты прав владельцев недвижимости.

Даже после государственной регистрации право собственности на квартиру или дом может быть оспорено Фото: Freepik

Поддельные документы по-прежнему остаются основной причиной отмены

Чаще всего предметом жалоб становятся случаи, когда регистрация осуществляется на основании документов с признаками подделки или содержащих недостоверные сведения. Речь идет не только о поддельных договорах или доверенностях. Причиной для отмены могут стать любые документы, которые не соответствуют требованиям законодательства или содержат недостоверную информацию о владельце, объекте или основаниях возникновения права.

В таких ситуациях Минюст проверяет не сам спор о праве собственности, а законность действий регистратора. Если будет установлено, что решение принималось на основании ненадлежащих документов, регистрационная запись может быть аннулирована.

Именно поэтому в последние годы значительно ужесточились требования к проверке документов при оформлении сделок.

Нотариусы получили больше инструментов контроля

С начала 2026 года в Украине был усилен не только налоговый контроль за сделками с недвижимостью, но и контроль за происхождением средств участников сделок.

Как поясняет Светлана Круторогова, новые правила предусматривают дополнительный обмен информацией между нотариусами и налоговыми органами.

"С 01.01.2026 года вступили в силу изменения, в частности, в Налоговый кодекс Украины, согласно которым о заверенных договорах и выданных свидетельствах о праве на наследство частные нотариусы будут подавать ежеквартальную отчетность с детализацией по месяцам отчетного квартала, а государственные нотариусы — ежемесячно", — говорит она.

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По её словам, такие нововведения призваны усилить контроль за правильностью уплаты налогов при сделках с недвижимостью.

Одновременно с этим нотариусы продолжают выполнять функции субъектов первичного финансового мониторинга. В случаях, когда сумма сделки превышает 400 тыс. грн, они вправе запрашивать документы, подтверждающие происхождение средств покупателя.

К таким документам могут относиться налоговые декларации, договоры дарения, свидетельства о наследовании, кредитные договоры или другие подтверждения законности источников финансирования.

Если будет установлено, что государственный регистратор произвел регистрацию на основании документов, содержащих признаки фальсификации или не соответствующих требованиям законодательства, Минюст вправе отменить соответствующее решение

Хотя сам факт отсутствия таких документов не является прямым основанием для лишения права собственности, более тщательная проверка помогает предотвратить мошеннические схемы ещё до проведения регистрации.

Конфликты между записями в реестрах

Еще одним распространенным основанием для отмены регистрационных действий остаются противоречия между заявленными правами и информацией, уже содержащейся в государственных реестрах.

Например, если на объект уже зарегистрировано право другого лица, имеется арест, ипотека или иное обременение, а регистратор осуществляет новую регистрацию без надлежащей проверки, такое решение может быть признано незаконным.

Именно для предотвращения подобных ситуаций нотариусы проводят комплексную проверку недвижимости перед оформлением сделки.

Как отмечает Светлана Круторогова, перед удостоверением сделок с недвижимостью нотариус проверяет объект недвижимости через Единый государственный реестр судебных решений, Реестр должников, находящийся в общем доступе, и так называемый Реестр обременений Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Фактически такая проверка должна свести к минимуму риски двойной продажи или незаконного отчуждения имущества.

Владельцам следует хранить все документы, касающиеся приобретения права собственности, и регулярно проверять информацию о своем имуществе Фото: Pixels

Двойная продажа имущества: риск, который удалось существенно снизить

До запуска современной системы государственной регистрации одним из самых распространенных видов мошенничества была двойная продажа недвижимости разным покупателям. Сегодня риск таких схем значительно снизился благодаря синхронизации нотариальных действий с Государственным реестром вещных прав.

"При оформлении сделок с объектами недвижимости нотариус, выступая в качестве регистратора, регистрирует переход права собственности в электронной системе в момент подписания договора, что исключает риск двойной продажи недвижимого имущества", — объясняет эксперт.

Даже при наличии записи в реестре владельцам следует хранить все документы, касающиеся приобретения права собственности, и регулярно проверять информацию о своём имуществе, ведь любая ошибка или незаконное действие могут стать поводом для обжалования регистрации

Однако полностью исключить споры по-прежнему невозможно, особенно если речь идет о старых правоустанавливающих документах или имуществе, права на которое ранее не были внесены в электронный реестр.

Старые документы БТИ могут создавать проблемы

Отдельную категорию споров составляет недвижимость, права на которую были оформлены до 2013 года.

Во многих случаях документы существуют только в бумажном виде, а информация о владельцах отсутствует в современном Государственном реестре вещных прав.

По словам Светланы Крутороговой, при подготовке договора нотариусы направляют электронные запросы в БТИ для подтверждения права собственности продавца.

Однако проблема заключается в том, что не все архивы оцифрованы, а некоторые бюро технической инвентаризации до сих пор работают преимущественно с бумажными документами. Если подтверждение права собственности невозможно оперативно получить или обнаруживаются расхождения между архивными данными и современными реестрами, это может стать основанием для будущих споров и жалоб.

Новостройки и имущественные права — новый фронт конфликтов

В 2026 году особое внимание Минюста привлекают споры вокруг новостроек, объектов незавершенного строительства и будущей недвижимости.

Рынок первичного жилья продолжает развиваться даже в условиях войны, а вместе с этим растет количество споров между застройщиками, инвесторами и покупателями.

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Причинами жалоб могут быть ошибки при регистрации имущественных прав, дублирование записей, нарушение порядка оформления прав или несоответствие документов требованиям законодательства.

Из-за высокой стоимости таких объектов даже технические ошибки нередко перерастают в многомиллионные судебные и административные споры.

Как обжаловать регистрацию в Минюсте

По словам Юрия Барды, по-прежнему важно соблюдать процессуальные сроки. Жалоба в Министерство юстиции подается в течение двух месяцев с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Если этот срок пропущен, восстановить его невозможно.

После подачи документов жалоба проходит предварительную проверку, а затем передается на рассмотрение Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации. При этом Минюст не будет рассматривать дело, если аналогичный спор уже находится на рассмотрении суда.

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Поэтому, как добавляет эксперт, в 2026 году отмена государственной регистрации недвижимости чаще всего связана не с пересмотром права собственности как такового, а с проверкой законности действий регистратора или нотариуса. Поддельные документы, игнорирование данных реестров, процедурные нарушения и ошибки при оформлении новостроек остаются основными причинами для вмешательства Министерства юстиции.

В то же время ужесточение финансового мониторинга, новые требования к отчетности нотариусов и цифровизация регистрационных процедур постепенно сужают пространство для мошеннических схем.

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