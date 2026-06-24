Российская авиакомпания сделала заявление на фоне дефицита топлива и резкого подорожания себестоимости перевозок.

В России заявили об угрозе для полетов из-за нехватки авиационного топлива. Так, авиакомпания "Азимут" сообщила о критической ситуации на рынке авиационного топлива и призвала власти срочно вмешаться для стабилизации поставок и цен, передает "Настоящее время".

Компания-перевозчик обратилась в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЕВТ), которая должна передать соответствующую инициативу в Министерство энергетики РФ.

В "Азимуте" отметили, что в начале июня один из ключевых поставщиков авиатоплива предупредил о необходимости сократить потребление примерно на треть от запланированных объемов. Причиной назвали форс-мажорные обстоятельства на нефтеперерабатывающих заводах, из-за которых на рынке возник дефицит топлива.

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По данным перевозчика, у других поставщиков также нет достаточных ресурсов для удовлетворения потребностей авиакомпаний.

Дефицит ресурсов и подорожание топлива более чем на 17 % в аэропортах РФ Фото: Иллюстративное фото

Цены на авиатопливо резко выросли

Одновременно с нехваткой топлива в России резко выросли цены. В "Азимуте" утверждают, что с начала июня средняя стоимость авиатоплива в российских аэропортах подскочила более чем на 17%.

Наибольший рост цен зафиксировали в Махачкале, где, по данным компании, цена на авиационный керосин выросла на 64 % и достигла 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС.

При этом в авиакомпании отметили, что на мировом рынке авиатопливо дешевеет уже третий месяц подряд, тогда как в России наблюдается обратная тенденция.

В "Азимуте" предупредили, что в таких условиях выполнение запланированной программы полётов становится экономически невыгодным.

"Полеты теряют всякий экономический смысл", — заявили в компании, отметив, что проблема особенно остро ощущается на внутренних маршрутах.

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Перевозчик призвал Министерство энергетики России принять неотложные меры по стабилизации рынка нефтепродуктов и обеспечению авиакомпаний необходимыми объемами топлива.

Напомним, что Россия срочно спасает рынок топлива за счет импорта из Индии.

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