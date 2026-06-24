"Польоти втрачають економічний сенс": російська авіакомпанія б'є на сполох через кризу з пальним
Російська авіакомпанія зробила заяву на тлі дефіциту пального та різкого здорожчання собівартості перевезень.
У Росії заявили про загрозу польотам через нестачу авіаційного пального. Так, авіакомпанія "Азимут" повідомила про критичну ситуацію на ринку авіаційного пального та закликала владу терміново втрутитися для стабілізації постачання і цін, передає "Настоящее время".
Компанія-перевізниця звернулася до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ), яка має передати відповідну ініціативу до Міністерства енергетики РФ.
В "Азимуті" зазначили, що на початку червня один із ключових постачальників авіапального попередив про необхідність скоротити споживання приблизно на третину від запланованих обсягів. Причиною назвали форс-мажорні обставини на нафтопереробних заводах, через які на ринку виник дефіцит пального.
За даними перевізника, інші постачальники також не мають достатніх ресурсів для покриття потреб авіакомпаній.
Ціни на авіапальне підскочили
Одночасно з нестачею пального в Росії різко зросли ціни. У "Азимуті" стверджують, що з початку червня середня вартість авіапального в російських аеропортах підскочила більш ніж на 17%.
Найбільше здорожчання зафіксували в Махачкалі, де, за даними компанії, ціна авіаційного гасу зросла на 64% і досягла 157 тисяч рублів за тонну без урахування ПДВ.
При цьому в авіакомпанії звернули увагу, що на світовому ринку авіапальне дешевшає вже третій місяць поспіль, тоді як у Росії спостерігається протилежна тенденція.
У "Азимуті" попередили, що за таких умов виконання запланованої польотної програми стає економічно невигідним.
"Польоти втрачають будь-який економічний сенс", — заявили в компанії, наголосивши, що проблема особливо гостро відчувається на внутрішніх маршрутах.Важливо
Перевізник закликав російське Міністерство енергетики вжити невідкладних заходів для стабілізації ринку нафтопродуктів та забезпечення авіакомпаній необхідними обсягами пального.
Нагадаємо, Росія терміново рятує паливний ринок імпортом з Індії.
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