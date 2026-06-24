Російська авіакомпанія зробила заяву на тлі дефіциту пального та різкого здорожчання собівартості перевезень.

У Росії заявили про загрозу польотам через нестачу авіаційного пального. Так, авіакомпанія "Азимут" повідомила про критичну ситуацію на ринку авіаційного пального та закликала владу терміново втрутитися для стабілізації постачання і цін, передає "Настоящее время".

Компанія-перевізниця звернулася до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ), яка має передати відповідну ініціативу до Міністерства енергетики РФ.

В "Азимуті" зазначили, що на початку червня один із ключових постачальників авіапального попередив про необхідність скоротити споживання приблизно на третину від запланованих обсягів. Причиною назвали форс-мажорні обставини на нафтопереробних заводах, через які на ринку виник дефіцит пального.

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За даними перевізника, інші постачальники також не мають достатніх ресурсів для покриття потреб авіакомпаній.

Дефіцит ресурсів і здорожчання пального на понад 17% в аеропортах РФ Фото: Ілюстративне фото

Ціни на авіапальне підскочили

Одночасно з нестачею пального в Росії різко зросли ціни. У "Азимуті" стверджують, що з початку червня середня вартість авіапального в російських аеропортах підскочила більш ніж на 17%.

Найбільше здорожчання зафіксували в Махачкалі, де, за даними компанії, ціна авіаційного гасу зросла на 64% і досягла 157 тисяч рублів за тонну без урахування ПДВ.

При цьому в авіакомпанії звернули увагу, що на світовому ринку авіапальне дешевшає вже третій місяць поспіль, тоді як у Росії спостерігається протилежна тенденція.

У "Азимуті" попередили, що за таких умов виконання запланованої польотної програми стає економічно невигідним.

"Польоти втрачають будь-який економічний сенс", — заявили в компанії, наголосивши, що проблема особливо гостро відчувається на внутрішніх маршрутах.

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Перевізник закликав російське Міністерство енергетики вжити невідкладних заходів для стабілізації ринку нафтопродуктів та забезпечення авіакомпаній необхідними обсягами пального.

Нагадаємо, Росія терміново рятує паливний ринок імпортом з Індії.

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