В августе пенсионеры получат больше: Кабмин утвердил дополнительные выплаты к пенсии

Правительство определило размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости 2026 года. Фокус выяснил, кто и сколько получит.

Кабинет Министров Украины утвердил размеры разовой денежной помощи, которую отдельные категории граждан получат к Дню Независимости Украины в этом году. Соответствующее решение принято постановлением № 602 от 13 мая 2026 года.

Выплаты должны поступить до 24 августа в соответствии с законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Доплата к пенсии в августе — суммы и категории

Наибольшие суммы помощи предусмотрены для лиц с инвалидностью, полученной в результате войны:

I группа — 3100 грн;

II группа — 2900 грн;

III группа — 2700 грн.

Кроме того, 3100 грн получат граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.

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Для участников боевых действий, пострадавших участников Революции достоинства и отдельных категорий бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и мест принудительного содержания установлена выплата в размере 1000 грн.

Кто получит 650 грн к пенсии

Единовременная помощь в размере 650 грн назначена:

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;

членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

женам или мужьям умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, если они не вступили в повторный брак;

одному из супругов умершего участника войны, не вступившему в новый брак;

отдельным категориям вдов и вдовцов жертв нацистских преследований.

Кому выплатят 450 грн — перечень категорий

Помощь в размере 450 грн получат участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лица, которые во время Второй мировой войны были насильно вывезены на принудительные работы, а также другие граждане, относящиеся к категориям пострадавших от нацистских преследований.

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В Кабинете Министров отмечают, что такие выплаты являются частью государственной поддержки ветеранов, семей погибших украинских военнослужащих и других граждан, пострадавших в результате войны и нацистских преследований. Выплаты будут осуществляться Пенсионным фондом Украины и другими уполномоченными органами в соответствии с установленным порядком.

Напомним, ранее украинцам объяснили, как сменить пенсию и получать значительно больше денег. Речь идет о переходе на другой вид пенсии и возможности существенно увеличить ежемесячный доход. Это касается отдельных категорий граждан, которым доступен вариант перехода на другую пенсию. Они могут изменить вид пенсионного обеспечения и в результате получать значительно более высокие ежемесячные выплаты.