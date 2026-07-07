У серпні пенсіонери отримають більше: Кабмін затвердив додаткові виплати до пенсії

Уряд визначив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності 2026 року. Фокус з'ясував, хто і скільки отримає.

Кабінет Міністрів України затвердив розміри разової грошової допомоги, яку окремі категорії громадян отримають до Дня Незалежності України цьогоріч. Відповідне рішення ухвалене постановою №602 від 13 травня 2026-го.

Виплати мають надійти до 24 серпня, згідно із законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Доплата до пенсії в серпні — суми і категорії

Найбільші суми допомоги передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

І група — 3100 грн;

ІІ група — 2900 грн;

ІІІ група — 2700 грн.

Також 3100 грн отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

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Для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та окремих категорій колишніх неповнолітніх в'язнів нацистських концтаборів і місць примусового утримання встановлено виплату у розмірі 1000 грн.

Хто отримає 650 грн до пенсії

Разову допомогу у 650 грн призначено:

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не одружилися повторно;

одному з подружжя померлого учасника війни, який не вступив у новий шлюб;

окремим категоріям вдів і вдівців жертв нацистських переслідувань.

Кому виплатять 450 грн — перелік категорій

Допомогу у розмірі 450 грн отримають учасники війни, колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, особи, яких під час Другої світової війни було насильно вивезено на примусові роботи, а також інші громадяни, які належать до категорій постраждалих від нацистських переслідувань.

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У Кабінеті Міністрів зазначають, що такі виплати є частиною державної підтримки ветеранів, родин полеглих українських військових та інших громадян, які постраждали внаслідок війни та нацистських переслідувань. Виплати здійснюватимуться Пенсійним фондом України та іншими уповноваженими органами відповідно до встановленого порядку.

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