Россияне массово едут в Казахстан за бензином, поэтому власти усилили контроль на границе, установив 59 блокпостов.

Казахстан усилил контроль на границе из-за топливного кризиса в РФ, чтобы предотвратить незаконный вывоз бензина и дизельного топлива. Для этого вблизи автомобильных пунктов пропуска развернуты 59 полицейских постов, где правоохранители совместно с другими государственными органами проверяют транспорт, следующий за границу. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Казахстана, передает Polisia.kz.

По данным министерства, особо тщательно проверяются автомобили, которые незаконно оборудовали дополнительными топливными баками для вывоза больших объемов топлива.

С начала 2026 года правоохранительные органы выявили 255 случаев эксплуатации таких транспортных средств. К административной ответственности были привлечены все нарушители, среди которых 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана. После демонтажа незаконно установленных топливных баков автомобили были возвращены владельцам.

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В МВД подчеркнули, что и впредь будут пресекать любые попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов.

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Усиление контроля произошло после того, как власти Казахстана ввели дополнительные ограничения на пограничных пунктах пропуска. В частности, автомобилям из соседних государств разрешили пересекать границу только один раз в сутки. Кроме того, на приграничных автодорогах организовано круглосуточное патрулирование, а мобильные группы проверяют бензовозы и автоцистерны.

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Эти меры стали ответом на резкое увеличение количества автомобилей из России. Жители приграничных российских регионов начали массово приезжать в Казахстан, чтобы приобрести бензин из-за дефицита топлива в РФ.

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Проблемы с обеспечением топливом в России обострились после серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за сокращения производства российские власти были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в большинстве регионов страны. Там возник так называемый "топливный туризм", когда жители приграничных областей РФ регулярно пересекают границу с Казахстаном, чтобы заправить автомобили и закупиться топливом.

В то же время в Казахстане заявляют, что контроль на границе будет продолжаться и в дальнейшем, а попытки незаконного экспорта топлива будут оперативно выявляться и пресекаться.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму сложился кризис с топливом , поэтому люди начали ездить в соседний Краснодарский край.