СБС взорвали еще 14 танкеров РФ в Азовском море: установлен новый рекорд

Силы беспилотных систем поразили ещё 14 кораблей Российской Федерации, которые везли топливо в оккупированный Крым. На информационном табло СБУ — рекордные показатели: только за девять дней июля было поражено в полтора раза больше российских кораблей, чем с момента создания подразделения летом 2025 года. Каковы последствия потери такого количества судов для оккупационной администрации Крымского полуострова?

Утром 9 июля на информационном табло СБС появились новые данные о результатах авиаударов по стратегическим и военным целям РФ. Табло показало, что за прошедшие сутки было поражено ещё по 14 кораблей — вероятно, танкеров, которые через Азовское море везли топливо в оккупированный Крым. В предыдущие дни июля, а также за всё время существования подразделения таких рекордов ещё не было: попадали по двум кораблям, по 10, но не по 14.

Командующий СБС Роберт Бровди пока не публиковал видео с кадрами поражений. На данный момент у нас есть информация об успешных ударах по кораблям российского флота. По состоянию на 10 часов сообщается, что удалось поразить в общей сложности 560 целей, для чего было совершено 1461 боевой вылет: видно, что каждый второй вылет был результативным. Поражение 14 кораблей РФ — это 2,5% от всех ударов за последние сутки.

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Удары по танкерам РФ — итоги СБС за сутки по состоянию на утро 9 июля Фото: Скриншот

Табло позволяет увидеть результаты работы дронов СБС по флоту РФ. Видно, что за девять дней июля россияне потеряли в общей сложности 35 кораблей: как писал Роберт Бровди в Telegram, наносились удары по танкерам, а также по сторожевому кораблю, сухогрузу и парому. Если ориентировочно вычесть нетанкеры для топлива, то получается 33 корабля. Командующий СБС сообщил, что россияне отправляют в Крым суда вместимостью 7 тыс. тонн: можно подсчитать, что затормозили доставку 231 тонны топлива.

Удары по танкерам РФ — итоги СБС за июль Фото: Скриншот

Табло СБС также показывает итоги уничтожения флота РФ с первых дней создания подразделения — это 53 корабля за 12 месяцев (с июня 2025 года). Видно, что результаты девяти дней июля составляют 66 % всех поражений российского флота дронами СБС.

Удары по танкерам РФ — подробности

Фокус писал об ударах по танкерам РФ, которые произошли в июле 2026 года. В частности, 7 июля Роберт Бровди сообщил о поражении 10 российских кораблей в Азовском море, из них восемь — танкеры с топливом, один сухогруз и один паром. На видео с кадрами атаки — свободный полет ударных дронов FP-1/FP-2, которые целились в рубку на палубе. На видео зафиксированы пожары на кораблях: табло СБС показало поражение, но не уничтожение. Между тем Бровди даже назвал названия пораженных танкеров, владельцем которых, как показывают данные профильных порталов, является Российская Федерация. Еще одна воздушная "охота" состоялась 8 июля. Мадяр опубликовал очередные кадры ударов по танкерам и уточнил, что за последние сутки было поражено по 10 танкеров.

Отметим, что одна из первых атак на российские корабли в Азовском море (не в Бердянске и не в Мариуполе) произошла в июне 2026 года. Операторы СБС поразили сторожевой катер "Светляк", который был вооружён артиллерией, пулемётами и зенитными установками, но не смог отразить налёт дронов.

Напоминаем, что аналитики Defense Express обнаружили зону в Азовском море, где СБС нанесли удар по группе танкеров РФ, а также указали ещё две точки со скоплениями кораблей РФ, заметными даже из космоса.