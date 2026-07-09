СБС підірвали ще 14 танкерів РФ у Азовському морі: є новий рекорд

Сили безпілотних систем уразили нові 14 кораблів Російської Федерації, які везли пальне в окупований Крим. На інформаційному табло СБУ — рекордні показники: лише за дев'ять днів липня уразили у півтора раза більше російських кораблів, ніж з моменту створення підрозділу влітку 2025 року. Які наслідки втрати такої кількості суден для окупаційної адміністрації Кримського півострова?

Зранку 9 липня на інформаційному табло СБС з'явились нові дані про результати повітряних ударів по стратегічних та військових цілях РФ. Табло показало, що протягом минулої доби влучили ще по 14 кораблях — по, ймовірно, танкерах, які через Азовське море везли пальне в окупований Крим. Протягом попередніх днів липня і також за весь час існування підрозділ таких рекордів ще не було: влучили по двох кораблях, по 10, але не по 14.

Командувач СБС Роберт Бровді поки не публікував відео з ураженнями. Поки що маємо інформацію про успішні удари по суднах російського флоту. Станом на 10 годину вказано, що вдалось влучити сумарно по 560 цілях і для цього зробили 1461 бойових вильотів: бачимо, що кожен другий виліт був результативний. Уражені 14 кораблів РФ — це 2,5% від усіх ударів минулої доби.

Відео дня

Удари по танкерах РФ — результати СБС за добу станом на ранок 9 липня Фото: Скриншот

Табло дає можливість побачити результати роботи дронів СБС по флоту РФ. Бачимо, що за дев'ять днів липня росіяни втратили сумарно 35 кораблів: як писав Роберт Бровді у Telegram, влучали по танкерах, і також по сторожовому кораблю, суховантажу та порому. Якщо орієнтовно відняти не танкери для пального, то маємо 33 кораблі. Командувач СБС інформував, що росіяни відправляють у Крим судна місткістю 7 тис. тонн: можна порахувати, що пригальмували доставку 231 тонни пального.

Удари по танкерах РФ — результати СБС за липень Фото: Скриншот

Табло СБС також показує підсумки нищення флоту РФ з перших днів створення підрозділу — це 53 кораблі за 12 місяців (з червня 2025 року). Бачимо, що результати дев'яти днів липня — це 66% усіх уражень російського флоту дронами СБС.

Удари по танкерах РФ — деталі

Фокус писав про удари по танкерах РФ, які відбулись у липні 2026 року. Зокрема, 7 липня Роберт Бровді повідомив про ураження 10 російських кораблів у Азовському морі, з них вісім — танкери з пальним, один суховантаж та один пором. На відео з кадрами атаки — вільний підліт ударних дронів FP-1/FP-2, які цілились у рубку на палубі. На відео зафіксували пожежі на кораблях: табло СБС показало ураження, але не знищення. Тим часом Бровді навіть навів назви уражених танкерів, власником яких, як показують дані профільних порталів, є Російська Федерація. Ще одне повітряне "полювання" відбулось 8 липня. Мадяр опублікував чергові кадри ударів по танкерах та уточнив, що минулої доби влучили по 10 танкерах.

Зазначимо, одна з перших атак на російські кораблі в Азовському морі (не в Бердянську і не в Маріуполі) відбулась у червні 2026 року. Оператори СБС уразили сторожовий катер "Світляк", який був озброєний артилерією, кулеметами та зенітками, але не відбився від нальоту дронів.

Нагадуємо, аналітики Defense Express відшукали зону в Азовському морі, де СБС влучили по групі танкерів РФ, та показали ще дві точки зі скупченнями кораблів РФ, помітними навіть з космосу.