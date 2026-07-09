Росіяни масово їдуть до Казахстану по бензин, тож влада посилила контроль на кордоні, встановивши 59 блокпостів.

Казахстан посилив контроль на кордоні через паливну кризу в РФ, щоб запобігти незаконному вивезенню бензину та дизельного пального. Для цього поблизу автомобільних пунктів пропуску розгорнули 59 поліцейських постів, де правоохоронці разом з іншими державними органами перевіряють транспорт, що прямує за кордон. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Казахстану, передає Polisia.kz.

За інформацією міністерства, особливо перевіряють автівки, що незаконно обладнали додатковими паливними баками для вивезення великих обсягів пального.

Від початку 2026 року правоохоронці виявили 255 випадків експлуатації таких транспортних засобів. До адміністративної відповідальності притягнули всіх порушників, серед яких 195 іноземців та 60 громадян Казахстану. Після демонтажу незаконно встановлених паливних баків автомобілі повернули власникам.

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У МВС наголосили, що й надалі припинятимуть будь-які спроби незаконного вивезення паливно-мастильних матеріалів.

Казахстан обмежив в'їзд автомобілів через наплив росіян

Посилення контролю відбулося після того, як влада Казахстану запровадила додаткові обмеження на прикордонних пунктах пропуску. Зокрема, автомобілям із суміжних держав дозволили перетинати кордон лише один раз на добу. Крім того, на прикордонних автошляхах організували цілодобове патрулювання, а мобільні групи перевіряють бензовози та автоцистерни.

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Такі заходи стали відповіддю на різке зростання кількості автомобілів із Росії. Жителі прикордонних російських регіонів почали масово приїжджати до Казахстану, щоб придбати бензин через дефіцит пального у РФ.

Росіяни окупують заправки Казахстану

Проблеми із забезпеченням паливом у Росії загострилися після серії ударів по нафтопереробних заводах. Через скорочення виробництва російська влада була змушена запровадити обмеження на продаж бензину та дизельного пального в більшості регіонів країни. Там виник так званий "паливний туризм", коли мешканці прикордонних областей РФ регулярно перетинають кордон із Казахстаном, щоб заправити автівки та закупитися пальним.

Водночас у Казахстані заявляють, що контроль на кордоні триватиме й надалі, а спроби незаконного експорту пального оперативно виявлятимуть та припинятимуть.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму криза із пальним, тож люди почали їздити до сусіднього Краснодарського краю.