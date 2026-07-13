Пенсионеров могут заставить вернуть выплаты: кого это касается

Пенсионеры в Украине обязаны в течение 10 дней сообщать о трудоустройстве, переезде и других изменениях, влияющих на размер пенсии. В противном случае переплаченные средства придется вернуть добровольно или по решению суда.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В ПФУ напомнили, что размер ежемесячных выплат зависит от личных обстоятельств и статуса пенсионера.

Если человек вовремя не обновит свои данные, ему могут продолжить начислять повышенную пенсию или доплаты, на которые он уже не имеет права. Фонд сверяет информацию с базами данных других государственных органов с помощью автоматизированного мониторинга.

В частности, в ПФУ необходимо сообщить о трудоустройстве или открытии собственного бизнеса. Для неработающих пенсионеров предусмотрены отдельные надбавки, доплаты и повышения, которые могут быть отменены после официального выхода на работу или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Відео дня

Также необходимо сообщать об увольнении или прекращении предпринимательской деятельности. Это необходимо для восстановления права на надбавки, предусмотренные для неработающих пенсионеров.

Для лиц, получающих пенсию за выслугу лет, действуют особые правила. Если такой человек возвращается на работу по специальности, дающей право на этот вид пенсии, выплаты должны быть полностью приостановлены.

На размер пенсии может повлиять и смена места жительства. Например, после переезда из горной местности или зоны радиоактивного загрязнения пенсионер может лишиться права на региональные надбавки.

В ПФУ необходимо сообщать и об изменении льготного статуса, в частности о получении или утрате статуса ветерана войны. Такие изменения могут повлиять на структуру пенсионных начислений.

Переплата может возникнуть и после утраты права на отдельные выплаты. Например, надбавка на содержание ребенка до 18 лет прекращается в случае трудоустройства пенсионера. Ребенок умершего кормильца может лишиться пенсии после окончания учебы или перехода с дневной формы обучения на заочную.

Излишние выплаты могут быть начислены и из-за недостоверных данных работодателя о страховом стаже или реальном размере заработной платы работника.

"Все деньги, выплаченные излишне вследствие злоупотребления со стороны получателя или ошибочных данных работодателя, необходимо вернуть", — говорится в сообщении.

Возвратить переплату можно добровольно. Если пенсионер откажется это сделать, ПФУ может потребовать принудительного взыскания средств по решению суда.

Об изменениях, влияющих на размер пенсии, необходимо сообщить в течение 10 дней. Для этого можно лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать электронное заявление через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Своевременное уведомление о трудоустройстве, переезде или изменении статуса поможет избежать переплаты и последующего принудительного взыскания денежных средств.

Ранее "Фокус" сообщал, что украинцы, не имеющие официальной работы, могут добровольно вносить взносы в Пенсионный фонд и таким образом накапливать страховой стаж. Для этого необходимо оформить соответствующий договор через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Напомним, ранее украинцам объяснили, как можно увеличить пенсионные выплаты. Некоторые граждане имеют право сменить вид пенсии, что в отдельных случаях позволяет ежемесячно получать больше.