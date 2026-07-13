Пенсіонерів можуть змусити повернути виплати: кого це стосується

Пенсіонери в Україні мають протягом 10 днів повідомляти про працевлаштування, переїзд та інші зміни, які впливають на розмір пенсії. Інакше переплачені кошти доведеться повернути добровільно або за рішенням суду.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

У ПФУ нагадали, що розмір щомісячних виплат залежить від особистих обставин і статусу пенсіонера.

Якщо людина вчасно не оновить свої дані, їй можуть продовжити нараховувати підвищену пенсію або доплати, на які вона вже не має права. Фонд звіряє інформацію з базами даних інших державних органів за допомогою автоматизованого моніторингу.

Зокрема, повідомити ПФУ необхідно про працевлаштування або відкриття власного бізнесу. Для непрацюючих пенсіонерів передбачені окремі надбавки, доплати та підвищення, які можуть скасувати після офіційного виходу на роботу або реєстрації ФОП.

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Також потрібно повідомляти про звільнення чи припинення підприємницької діяльності. Це необхідно для відновлення права на доплати, передбачені для непрацюючих пенсіонерів.

Окремі правила діють для людей, які отримують пенсію за вислугу років. Якщо така людина повертається на роботу за спеціальністю, яка дає право на цей вид пенсії, виплати мають повністю зупинити.

На суму пенсії може вплинути й зміна місця проживання. Наприклад, після виїзду з гірської місцевості або зони радіоактивного забруднення пенсіонер може втратити право на регіональні надбавки.

Повідомляти ПФУ потрібно і про зміну пільгового статусу, зокрема отримання або втрату статусу ветерана війни. Такі зміни можуть вплинути на структуру пенсійних нарахувань.

Переплата може виникнути й після втрати права на окремі виплати. Наприклад, надбавку на утримання дитини до 18 років припиняють у разі працевлаштування пенсіонера. Дитина померлого годувальника може втратити пенсію після завершення навчання або переходу з денної форми на заочну.

Зайві кошти можуть нарахувати і через недостовірні дані роботодавця про страховий стаж або реальний розмір зарплати працівника.

“Усі гроші, які були виплачені надміру через зловживання з боку одержувача або помилкові дані роботодавця, необхідно повернути”, — йдеться у повідомленні.

Повернути переплату можна добровільно. Якщо пенсіонер відмовиться це зробити, ПФУ може вимагати примусового стягнення коштів за рішенням суду.

Про зміни, які впливають на пенсію, потрібно повідомити протягом 10 днів. Для цього можна особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або подати електронну заяву через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Своєчасне повідомлення про працевлаштування, переїзд або зміну статусу допоможе уникнути переплати та подальшого примусового стягнення грошей.

Раніше Фокус повідомляв, що українці без офіційної роботи можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду та таким чином накопичувати страховий стаж. Для цього потрібно оформити відповідний договір через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, раніше українцям пояснили, як можна підвищити пенсійні виплати. Деякі громадяни мають право змінити вид пенсії, що в окремих випадках дає змогу щомісяця отримувати більше.