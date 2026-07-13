Обустроили склады оружия и установили пулеметы: Россия превратила ЗАЭС в военную базу, — ГУР

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в Энергодаре, которая с марта 2022 года оккупирована Россией, фактически превратилась в военную базу ВС РФ.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, на территории ЗАЭС, где все шесть ядерных реакторов находятся в состоянии "холодной остановки", прямо в машинных залах 1, 2, 5 и 6 энергоблоков оккупанты разместили военную технику.

В подвалах и бомбоубежищах россияне обустроили склады вооружений, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы.

Боеприпасы и военную технику они также складируют под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями.

Зная, что Украина не будет бить по территории атомной станции, противник разворачивает на ЗАЭС пункты управления ударными дронами типа "Герань-сикер" и "Шахед-сикер", привлекая к этому процессу рабочих из специальной экономической зоны "Алабуга", где производят беспилотники, в том числе и несовершеннолетних студентов.

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Отдельные технические помещения станции, расположенные вблизи береговой линии бывшего Каховского водохранилища, оккупанты заминировали.

Также в ГУР отметили, что охраняю временно оккупированную ЗАЭС 1,5 тыс. росгвардейцев.

В свою очередь эксперты МАГАТЭ не имеют полного доступа к энергоблокам и специальным техническим помещениям станции. Проверки проводятся по заранее согласованному плану и маршруту, что существенно усложняет или делает невозможным объективную оценку ситуации на ЗАЭС.

Одной из главных проблем для станции остается вопрос питания. До оккупации ЗАЭС имела 10 линий внешнего электроснабжения, однако сейчас функционирует только одна ЛЭП. На объекте уже 21 раз был блекаут, последние из которых произошли 3 июля этого года после обстрела подстанции "Никопольская", а также 11 июля, когда станция полностью утратила внешнее питание. ЗАЭС в который раз перевели на питание на генераторах.

Тревогу вызывает уровень воды в пруду-охладителе, который сейчас составляет 12,86 метра вместо необходимых 15.

"Из 57 специальных глубинных скважин, которые являются важной составляющей системы охлаждения, необходимыми насосами большой мощности оборудовано только 11", — констатируют в ГУР.

Дефицит воды для нужд внутренней площадки ЗАЭС компенсируют подкормкой со сбросного канала Запорожской ТЭС.

Что касается персонала станции, то и с этим есть проблемы. Если до войны на ЗАЭС работали около 11 тысяч человек, то сейчас — около 7,5 тысячи, включая 500 работников аутсорсинговой компании, не имеющей лицензии на выполнение работ на станции.

В украинской разведке говорят, что всех сотрудников станции под угрозой увольнения заставляют подписывать контракт с "Росатомом", а приехавшие из России работники из-за существенных отличий между ЗАЭС и российскими объектами атомной энергетики не обладают неоходимоц квалификацией.

После того, как 30 мая произошел очередной блэкаута на Запорожской АЭС, гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Украина с помощью оптоволоконного дрона якобы намеренно ударила по 6-му энергоблоку.

Затем появилось заявление заместителя главы совбеза РФ Дмитрия Пескова, который пригрозил украинцам.

Как заверил российский политик, ВС РФ будут бить по другим украинским атомным станциям, если Кремль почувствует угрозу для украденной ЗАЭС. Медведев написал, что россияне устроят украинцам "новый Чернобыль".

Напомним, МАГАТЭ предупреждает о росте риска ядерной аварии на Запорожской АЭС из-за регулярных потерь внешнего электроснабжения и военной активности вблизи станции.