Боевые выплаты военнослужащим в 2026 году: когда могут отказать и как защитить свои права

Отсутствие приказов, записей в журнале боевых действий или других документов может стать причиной отказа в выплатах. Адвокат объяснила, как военнослужащим следует действовать в различных ситуациях, связанных с задержкой выплат.

Выплата средств военнослужащим может затянуться из-за отсутствия необходимых документов. Часто военные не получают деньги и сталкиваются с отказами со стороны командования, а иногда возникают вопросы о возврате уже выплаченных сумм. Адвокат, кандидат юридических наук Анна Даниэль объяснила Фокусу, в каких случаях военнослужащим могут не начислить выплаты, когда выплаты считаются незаконными и как военнослужащему защитить свои права.

Когда боевые выплаты могут не начислить — случаи

Порядок выплаты дополнительного вознаграждения определяется постановлением Кабинета Министров № 168 и приказом Министерства обороны № 260. По словам Анны Даниэль, закон прямо предусматривает ряд случаев, когда военнослужащий теряет право на дополнительное вознаграждение.

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Речь идет, в частности, о самовольном оставлении воинской части или дезертирстве, отказе выполнять боевой приказ.

"Выплата дополнительного вознаграждения не производится, в частности, если военнослужащий совершил самовольное оставление воинской части (ст. 407 УК Украины) или дезертирство (ст. 408 УК Украины) — за месяц, в котором совершено правонарушение, и за весь период самовольного оставления. Отказался от выполнения боевого приказа или распоряжения (ст. 402 УК Украины), что зафиксировано в установленном порядке", — поясняет адвокат.

Кроме того, боец не получит вознаграждения в случае нахождения на службе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, умышленного нанесения себе телесных повреждений или добровольной сдачи в плен.

"Находится под стражей, под домашним арестом или отбывает наказание в гауптвахте, привлечение к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного правонарушения (в соответствии с Дисциплинарным уставом ВСУ). В таких случаях выплата уменьшается или отменяется за соответствующий месяц на основании приказа командира", — говорит Анна Даниэль.

Выплаты военнослужащим за службу на передовой могут не быть начислены из-за нарушений или проблем с документами Фото: Армія Inform

Почему военные не получают боевые надбавки, хотя считают, что имеют на них право

По словам адвоката, чаще всего проблема связана не с самим правом на выплату, а с ненадлежащим оформлением документов.

Наиболее распространенными причинами являются отсутствие боевого приказа или боевого распоряжения, невнесение информации в журнал боевых действий или боевое донесение, отсутствие приказа командира по строевой части, а также нарушения при оформлении справок, подтверждающих участие в боевых действиях или получение ранения.

Именно из-за таких недостатков военнослужащие нередко вынуждены доказывать свое право на выплаты.

Когда начисление боевых считается незаконным

Анна Даниэль отмечает, что незаконной является выплата средств без оснований, определенных постановлением Кабмина № 168 и приказом Минобороны № 260.

Именно поэтому документальное подтверждение выполнения боевых задач имеет ключевое значение как для военнослужащего, так и для командования.

Какие документы может потребовать военный

Военнослужащий имеет право проверить правильность начисления денежного довольствия.

По словам юристки, он может получить расчетный листок с подробным перечнем выплат, выписку из приказа командира о привлечении к выполнению боевых задач, выписку из боевого приказа или боевого распоряжения, выписку из журнала боевых действий или боевого донесения, а также справку о непосредственном участии в боевых действиях.

Право на получение такой информации предусмотрено законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Нужно ли возвращать боевые, если их начислили по ошибке

По словам Анны Даниэль, всё зависит от того, по чьей вине произошла ошибка. Если неправильно оформленные документы или ошибочный приказ стали следствием действий штаба или командования, военнослужащий не обязан возвращать полученные средства. Кроме того, их нельзя удерживать из последующих выплат без его согласия.

Иная ситуация возникает, если имела место расчетная ошибка или недобросовестные действия самого военнослужащего. В таком случае излишне полученные средства подлежат возврату, а в случае отказа воинская часть может обратиться в суд.

Кто несет ответственность за незаконные выплаты

Как поясняет адвокат, ответственность может наступать как для должностных лиц, так и для самих военнослужащих. Для командования и финансовых служб предусмотрена уголовная ответственность, в частности за халатное отношение к военной службе, превышение служебных полномочий или служебный подлог документов. Также возможно возмещение ущерба, причиненного государству.

В то же время военнослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности за мошенничество только в том случае, если будут доказаны умысел и недобросовестность, например, использование поддельных документов или сокрытие фактов, влияющих на право на выплаты.

Что делать, если боевые не выплачивают

Анна Даниэль советует в первую очередь подать письменный отчет командиру воинской части с требованием начислить дополнительное вознаграждение и предоставить необходимые документы.

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Если в приеме рапорта отказываются, его следует отправить заказным письмом через "Укрпочту".

Следующим шагом может стать обращение в высшее командование, Военную службу правопорядка или Государственное бюро расследований. Если проблема не решается, военнослужащий имеет право обратиться в административный суд с иском о признании бездействия командования противоправным и об обязательстве произвести начисление.

Какие нарушения, связанные с выплатами военнослужащим, встречаются чаще всего

По словам адвоката, судебная практика показывает, что большинство споров касается именно незаконного отказа в выплате боевых, а не их необоснованного начисления.

В качестве одной из причин она называет опасения командования и финансовых служб относительно возможных проверок со стороны Госаудитслужбы и Военной службы правопорядка. Из-за этого даже при отсутствии одного документа или задержке его оформления военнослужащим нередко отказывают в выплатах.

По мнению Анны Даниэль, избежать большинства конфликтов поможет цифровизация процесса.

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В частности, она считает необходимым закрепить юридический статус цифровых боевых приказов и автоматического учета выполнения боевых задач, усовершенствовать приказ Минобороны № 260, чтобы средства начислялись автоматически после закрытия электронного боевого распоряжения, а также ввести ответственность должностных лиц за безосновательную задержку оформления документов.

Напомним, ранее сообщалось, что выплата дополнительного вознаграждения военнослужащим в размере 10 тыс. грн зависит от характера службы и выполнения боевых задач.