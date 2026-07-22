Бойові виплати військовим 2026 року: коли можуть відмовити у грошах і як захистити свої права

Відсутність наказів, записів у журналі бойових дій чи інших документів може стати причиною відмови у виплатах. Адвокатка пояснила, як діяти військовослужбовцям у різних ситуаціях із затриманням коштів.

Виплату коштів військовослужбовцям може загальмувати через відсутність необхідних документів. Часто військові не отримують коштів і стикаються з відмовами командування, а іноді виникають питання щодо повернення вже виплачених сум. Адвокатка, кандидатка юридичних наук Анна Даніель пояснила Фокусу, коли бойові можуть не нарахувати, коли виплати вважаються незаконними та як військовослужбовцю захистити свої права.

Коли бойові виплати можуть не нарахувати — випадки

Порядок виплати додаткової винагороди визначають постанова Кабінету Міністрів №168 та наказ Міністерства оборони №260. За словами Анни Даніель, закон прямо передбачає низку випадків, коли військовослужбовець втрачає право на додаткову винагороду.

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Йдеться, зокрема, про самовільне залишення військової частини або дезертирство, відмову виконувати бойовий наказ.

"Виплата додаткової винагороди не здійснюється, зокрема, якщо військовослужбовець вчинив самовільне залишення військової частини (ст. 407 КК України) або дезертирство (ст. 408 КК України) — за місяць, у якому вчинено правопорушення, та за весь період самовільного залишення. Відмовився від виконання бойового наказу чи розпорядження (ст. 402 КК України), що зафіксовано в установленому порядку", — пояснює адвокатка.

Також огрошей боєць не отримає у разі перебування на службі у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, умисного заподіяння собі тілесних ушкоджень, добровільного здавання в полон.

"Перебуває під вартою, домашнім арештом або відбування покарання на гауптвахті, притягання до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного правопорушення (згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ). У таких випадках виплата зменшується або скасовується за відповідний місяць на підставі наказу командира", — каже Анна Даніель.

Виплати військовим за службу на передовій можуть не нарахувати через порушення або проблеми з документами Фото: Армія Inform

Чому військові не отримують бойові, хоча вважають, що мають на них право

За словами адвокатки, найчастіше проблема пов'язана не із самим правом на виплату, а з неналежним оформленням документів.

Найпоширенішими причинами є відсутність бойового наказу або бойового розпорядження, невнесення інформації до журналу бойових дій чи бойового донесення, відсутність наказу командира по стройовій частині, а також порушення під час оформлення довідок, що підтверджують участь у бойових діях або отримання поранення.

Саме через такі недоліки військовослужбовці нерідко змушені доводити своє право на виплати.

Коли нарахування бойових вважається незаконним

Анна Даніель зазначає, що незаконною є виплата коштів без підстав, визначених постановою Кабміну №168 та наказом Міноборони №260.

Саме тому документальне підтвердження виконання бойових завдань має ключове значення як для військовослужбовця, так і для командування.

Які документи може вимагати військовий

Військовослужбовець має право перевірити правильність нарахування грошового забезпечення.

За словами юристки, він може отримати розрахунковий листок із деталізацією виплат, витяг із наказу командира про залучення до виконання бойових завдань, витяг із бойового наказу або бойового розпорядження, витяг із журналу бойових дій чи бойового донесення, а також довідку про безпосередню участь у бойових діях.

Право на таку інформацію передбачене законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Чи потрібно повертати бойові, якщо їх нарахували помилково

За словами Анни Даніель, усе залежить від того, з чиєї вини виникла помилка. Якщо неправильно оформлені документи або помилковий наказ стали наслідком дій штабу чи командування, військовослужбовець не зобов'язаний повертати отримані кошти. Крім того, їх не можна утримувати з наступних виплат без його згоди.

Інша ситуація виникає, якщо мала місце рахункова помилка або недобросовісні дії самого військового. У такому випадку надміру отримані кошти підлягають поверненню, а у разі відмови військова частина може звернутися до суду.

Хто відповідає за незаконні виплати

Як пояснює адвокатка, відповідальність може наставати як для посадових осіб, так і для самих військовослужбовців. Для командування та фінансових служб передбачена кримінальна відповідальність, зокрема за недбале ставлення до військової служби, перевищення службових повноважень або службове підроблення документів. Також можливе відшкодування завданих державі збитків.

Водночас для військовослужбовця кримінальна відповідальність за шахрайство можлива лише тоді, коли буде доведено умисел і недобросовісність, наприклад використання підроблених документів або приховування фактів, що впливають на право на виплати.

Що робити, якщо бойові не виплачують

Анна Даніель радить насамперед подати письмовий рапорт командиру військової частини із вимогою нарахувати додаткову винагороду та надати необхідні документи.

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Якщо рапорт відмовляються приймати, його варто направити рекомендованим листом через "Укрпошту".

Наступним кроком може бути звернення до вищого командування, Військової служби правопорядку або Державного бюро розслідувань. Якщо проблема не вирішується, військовослужбовець має право звернутися до адміністративного суду з позовом про визнання бездіяльності командування протиправною та зобов'язання провести нарахування.

Які порушення щодо виплат військовим трапляються найчастіше

За словами адвокатки, судова практика свідчить, що більшість спорів стосується саме незаконної відмови у виплаті бойових, а не їх безпідставного нарахування.

Однією з причин вона називає побоювання командування та фінансових служб щодо можливих перевірок з боку Держаудитслужби та Військової служби правопорядку. Через це навіть за відсутності одного документа або затримки його оформлення військовим нерідко відмовляють у виплатах.

На думку Анни Даніель, уникнути більшості конфліктів допоможе цифровізація процесу.

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Зокрема, вона вважає за необхідне закріпити юридичний статус цифрових бойових наказів і автоматичного обліку виконання бойових завдань, удосконалити наказ Міноборони №260, щоб кошти нараховувалися автоматично після закриття електронного бойового розпорядження, а також запровадити відповідальність посадових осіб за безпідставне затягування оформлення документів.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що виплата додаткової винагороди військовим у розмірі 10 тис. грн залежать від характеру служби та виконання бойових завдань.