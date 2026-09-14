Продажа трех вещей может стать проблемой: как подтвердить происхождение денег на карте

Регулярные переводы, продажа вещей и деньги от друзей могут иметь различные налоговые последствия. Юрист рассказала, что следует подтверждать документами.

Зачисление денег на банковскую карту само по себе ещё не означает, что физическое лицо получило налогооблагаемый доход. Однако регулярные однотипные платежи, большое количество отправителей и отсутствие документов, объясняющих происхождение средств, могут привлечь внимание банка и налоговой службы. Об этом Фокусу рассказала юрист Алена Мичурина.

Когда деньги на карте считаются доходом

По словам юриста, сам факт поступления средств на банковский счет не означает автоматического возникновения налогового обязательства.

Алена Мичурина , старший юрист юридической фирмы PRAGNUM, адвокат

Налоговый кодекс относит к доходу средства, полученные от любых видов деятельности на территории Украины, в частности, доходы от продажи имущества, корпоративных прав, ценных бумаг, наследства, подарков, выигрышей, призов, заработной платы, а также проценты, дивиденды, роялти и любые другие пассивные доходы, арендные платежи, доходы от занятия предпринимательской и независимой профессиональной деятельностью.

"Налоговое законодательство исходит из принципа, что налогообложению подлежит именно доход физического лица. Если средства не являются доходом или с них уже были уплачены налоги, повторного налогообложения не происходит", — пояснила Мичурина.

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Она также отметила, что налоговая служба не имеет прямого доступа к банковским счетам граждан. Порядок получения информации о счетах и операциях определен законодательством и подпадает под установленные ограничения.

Какие денежные переводы могут вызвать вопросы

Риск налоговых доначислений, по словам адвоката, возникает в том случае, когда поступления на счета имеют признаки систематического дохода, но не отражаются в налоговой отчетности и не облагаются налогом в установленном порядке.

Как отмечает эксперт, первым такие операции выявляет банк.

Банк оценивает движение средств не только на основе отдельного платежа, но и с учетом финансового поведения клиента в целом. Среди показателей, которые могут привлечь внимание, Мичурина называет:

общий оборот по карте;

количество переводов между картами;

цель платежей;

регулярность поступлений;

получение денег от значительного количества лиц;

однотипные назначения, такие как "за товар", "за услуги" или вообще без назначения.

Эксперт также обращает внимание на банковские лимиты, которые зависят от категории риска клиента. По её словам, для клиентов с низким и средним риском действует лимит в 100 000 грн или 200 переводов в месяц, а для клиентов с повышенным риском лимиты ниже.

Более трёх продаж могут вызвать вопросы

Адвокат также обратила внимание на судебную практику. По её словам, налоговая служба руководствуется решением Верховного Суда, согласно которому продажи в количестве более трёх могут свидетельствовать о предпринимательской деятельности с признаками систематичности.

В то же время, как она отметила, в решении суда не указано, за какой именно период следует учитывать эти продажи, в связи с чем налоговая служба трактует этот критерий по своему усмотрению.

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Среди дополнительных инструментов контроля она называет контрольные закупки. По предоставленным реквизитам физического лица контролеры могут произвести оплату, а затем обратиться в суд для получения банковской выписки.

Более того, налоговая служба может направлять письма с требованием предоставить документы, если получает жалобы или иную информацию о возможном получении необлагаемых доходов.

Какие переводы, как правило, не облагаются налогом

Алена Мичурина отмечает, что перечень доходов, не включаемых в налогооблагаемый доход, определен статьей 165 Налогового кодекса. В частности, по её словам, к таким переводам относятся:

средства, полученные от родственников первой и второй степени родства;

возврат долга, если его можно документально подтвердить;

продажа вторсырья и подержанных личных вещей;

продажа самостоятельно выращенной продукции;

возврат средств за товары или услуги;

перевод средств со счета ФЛП на личную карту;

ряд других операций, предусмотренных законодательством.

Но даже в таких случаях важно иметь возможность подтвердить фактическое назначение платежа документами.

Что указать в назначении платежа

Фраза "это было пересказано другом" сама по себе, по словам адвоката, уже не является достаточным объяснением.

"Клиент должен быть готов подтвердить и обосновать любой перевод", — подчеркнула Мичурина.

В качестве первой линии защиты она называет правильное указание назначения платежа. Например:

перевод родственнику — с указанием степени родства;

возврат долга — с указанием даты предоставления займа;

оплата за подержанную вещь — с конкретным названием товара;

компенсация совместных расходов — с соответствующим указанием назначения.

Также следует сохранять документы, подтверждающие происхождение средств. Это могут быть расписки о предоставлении и возврате займа, чеки на покупку вещей, которые впоследствии были проданы, договоры купли-продажи подержанных вещей, чеки и квитанции о совместных расходах, а также документы, подтверждающие родственные связи.

Что нужно указать банку при открытии карты

Кроме того, юрист советует внимательно заполнять анкеты и опросники банка при открытии или перевыпуске карты. В них, в частности, указываются ожидаемые объемы поступлений. По словам Мичуриной, не стоит указывать сумму наугад.

"Большинство людей вводят там цифру наугад, но банк учитывает эту цифру и на её основе формирует портрет клиента", — пояснила она.

Если фактические поступления значительно превышают указанные ожидаемые суммы, это может стать признаком риска. Поэтому эксперт советует честно указывать ожидаемый объем поступлений, а в случае существенного роста доходов — обновлять анкетные данные в банке.

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Алена Мичурина также отметила, что банки работают над обеспечением доступа к официальной информации о доходах клиентов и судебных делах через онлайн-сервисы государственных органов. По её словам, на 2026–2027 годы запланирована автоматическая проверка подтверждения доходов через централизованные базы данных государственных органов и введение единого лимита на все расходные операции физических лиц.

По оценке адвоката, это приведет к дальнейшему ужесточению контроля за операциями физических лиц.

Напомним, что существуют переводы на карту, которые не облагаются налогом, а есть и такие, которые считаются доходом. В частности, перевод денег от родителей, детей, мужа или жены на банковский счет сам по себе не означает, что получатель должен уплатить налоги с этой суммы.