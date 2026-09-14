Продаж трьох речей може стати проблемою: як підтвердити походження грошей на картці

Регулярні перекази, продаж речей та гроші від друзів можуть мати різні податкові наслідки. Юристка розповіла, що варто підтверджувати документами.

Зарахування грошей на банківську картку саме по собі ще не означає, що фізична особа отримала оподатковуваний дохід. Однак регулярні однотипні платежі, велика кількість відправників та відсутність документів, які пояснюють походження коштів, можуть привернути увагу банку та податкової. Про це Фокусу розповіла юристка Альона Мічуріна.

Коли гроші на картці вважаються доходом

За словами юристки, сам факт надходження коштів на банківський рахунок не означає автоматичного виникнення податкового зобов'язання.

Альона Мічуріна , старша юристка АФ PRAGNUM, адвокатка

Податковий кодекс відносить до доходу кошти, отримані від будь-яких видів діяльності на території України, зокрема, доходи від продажу майна, корпоративних прав, цінних паперів, спадщини, подарунків, виграшів, призів, заробітної плати, а також проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші пасивні доходи, орендні платежі, доходи від заняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю.

"Податкове законодавство виходить із принципу, що оподатковується саме дохід фізичної особи. Якщо кошти не є доходом або з них уже були сплачені податки, повторного оподаткування не відбувається", — пояснила Мічуріна.

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Вона також зазначила, що податкова не має прямого доступу до банківських рахунків громадян. Порядок отримання інформації про рахунки та операції визначений законодавством і має встановлені обмеження.

Які грошові перекази можуть викликати запитання

Ризик податкових донарахувань, за словами адвокатки, виникає тоді, коли надходження на рахунки мають ознаки систематичного доходу, але не відображаються у податковій звітності та не оподатковуються у встановленому порядку.

Першим такі операції, як зазначає експертка, ідентифікує банк.

На рух коштів банк дивиться не лише через окремий платіж, а й через фінансову поведінку клієнта загалом. Серед індикаторів, які можуть привернути увагу, Мічуріна називає:

загальний оборот за карткою;

кількість переказів між картками;

призначення платежів;

регулярність надходжень;

отримання грошей від значної кількості осіб;

однотипні призначення на кшталт "за товар", "за послуги" або взагалі без призначення.

Експертка також звертає увагу на банківські ліміти, які залежать від категорії ризику клієнта. За її словами, для клієнтів із низьким та середнім ризиком діє ліміт 100 000 грн або 200 переказів на місяць, а для клієнтів із підвищеним ризиком ліміти нижчі.

Понад три продажі можуть викликати питання

Адвокатка також звернула увагу на судову практику. За її словами, податкова керується рішенням Верховного Суду, відповідно до якого продажі в кількості понад три можуть свідчити про підприємницьку діяльність з ознаками системності.

Водночас, як вона зазначила, у рішенні суду не визначено, за який саме період потрібно рахувати ці продажі, через що податкова трактує цей критерій на власний розсуд.

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Серед додаткових інструментів контролю вона називає контрольні закупки. За наданими реквізитами фізособи контролери можуть здійснити оплату, а потім звернутися до суду для отримання банківської виписки.

Ба більше, податкова може направляти листи з вимогою надати документи, якщо отримує скарги або іншу інформацію про можливе отримання неоподатковуваних доходів.

Які перекази зазвичай не оподатковуються

Альона Мічуріна зазначає, що перелік доходів, які не включаються до оподатковуваного доходу, визначений статтею 165 Податкового кодексу. Зокрема, за її словами, до таких переказів належать:

кошти від родичів першого та другого ступеня споріднення;

повернення боргу, якщо його можна документально підтвердити;

продаж вторсировини та вживаних особистих речей;

продаж власноруч вирощеної продукції;

повернення коштів за товари чи послуги;

переказ коштів із власного рахунку ФОП на особисту картку;

низка інших операцій, передбачених законодавством.

Але навіть у таких випадках важливо мати можливість підтвердити реальний зміст платежу документами.

Що писати у призначенні платежу

Фраза "це був переказ від друга" сама по собі, за словами адвокатки, вже не є достатнім поясненням.

"Клієнт має бути готовий підтвердити та обґрунтувати будь-який переказ", — наголосила Мічуріна.

Першою лінією захисту вона називає правильне призначення платежу. Наприклад:

переказ родичу — із зазначенням ступеня споріднення;

повернення боргу — із зазначенням дати надання позики;

оплата за вживану річ — із конкретною назвою товару;

компенсація спільних витрат — із відповідним зазначенням призначення.

Також варто зберігати документи, які підтверджують походження коштів. Це можуть бути розписки про надання та повернення позики, чеки на придбання речей, які згодом були продані, договори купівлі-продажу вживаних речей, чеки та квитанції про спільні витрати, а також документи про родинні зв'язки.

Що вказувати банку при відкритті картки

Окремо юристка радить уважно заповнювати анкети та опитувальники банку під час відкриття або перевипуску картки. У них, зокрема, вказуються очікувані обсяги надходжень. За словами Мічуріної, не варто зазначати суму навмання.

"Більшість людей ставлять там цифру навмання, але банк цю цифру зважає і будує на ній портрет клієнта", — пояснила вона.

Якщо фактичні надходження суттєво перевищують зазначені очікувані суми, це може стати індикатором ризику. Тому експертка радить вказувати очікуваний обсяг надходжень чесно, а в разі істотного зростання доходів — оновлювати анкетні дані в банку.

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Альона Мічуріна також зазначила, що банки працюють над доступом до офіційної інформації про доходи клієнтів та судові справи через онлайн-сервіси державних органів. За її словами, на 2026–2027 роки запланована автоматична перевірка підтвердження доходів через централізовані бази держорганів та єдиний ліміт на всі видаткові операції фізичних осіб.

Це, за оцінкою адвокатки, означатиме подальше посилення контролю за операціями фізичних осіб.

Нагадаємо, є перекази на картку, що не оподатковуються, а є такі, що вважають доходом. Зокрема, переказ грошей від батьків, дітей, чоловіка чи дружини на банківський рахунок сам по собі не означає, що отримувач має сплатити з цієї суми податки.