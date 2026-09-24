"Тарифов по 300–355 грн не будет": владелец провайдера предупредил киевлян о подорожании интернета

Владелец киевского интернет-провайдера UTELS Александр Полюдов прогнозирует существенное повышение стоимости интернета. По его словам, провайдеры со стабильными сетями и резервным питанием не смогут и дальше работать по тарифам 300–350 грн в месяц.

Об этом он сообщил в комментарии изданию dev.ua.

Он отметил, что поддерживать доступные тарифы становится всё сложнее из-за затрат на резервное электроснабжение и дублирование каналов связи.

"Следует ожидать повышения стоимости услуг интернета. Провайдеры, обеспечивающие стабильность сетей, резервное питание и резервные каналы связи, не могут и дальше предоставлять интернет за 300–350 грн. Будет существенное повышение цен", — рассказал Полюдов.

По его словам, операторы, которые не адаптируют свои сети к нынешним условиям и продолжат практиковать демпинг, могут исчезнуть с рынка. В то же время переход к провайдеру с более устойчивой инфраструктурой может занять больше времени из-за очередей на подключение.

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Напомним, что после ночной атаки РФ на Киев у клиентов сразу нескольких провайдеров возникли проблемы с интернетом. В частности, Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, а MiroHost и Cityhost — о повреждении или потере оборудования в киевских дата-центрах.

Ранее представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков сообщал, что Россия уже третью неделю подряд систематически атакует дата-центры и узлы связи. Из-за повреждений инфраструктуры привычные онлайн-сервисы могут быть недоступны до 12 часов. Он советовал иметь при себе наличные деньги и бумажные копии важных документов.

23 сентября часть абонентов в Киеве также осталась без интернета из-за повреждения дата-центров. Провайдеры "Павутина" и UTELS сообщали, что их аварийные бригады работают над восстановлением сетей.

А 17 сентября российская атака на Киевскую область нанесла удар по оборудованию "Киевстара", услугами которого пользуются около 22 млн абонентов.