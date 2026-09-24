"Тарифів по 300–350 грн не буде": власник провайдера попередив киян про подорожчання інтернету

Власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов прогнозує суттєве зростання вартості інтернету. За його словами, провайдери зі стабільними мережами та резервним живленням не зможуть надалі працювати за тарифами 300–350 грн на місяць.

Про це він повідомив у коментарі виданню dev.ua.

Він зазначив, що утримувати доступні тарифи стає дедалі складніше через витрати на резервне живлення та дублювання каналів зв’язку.

“Треба очікувати збільшення вартості за послуги інтернету. Провайдери, які забезпечують сталість мереж, резерв живлення і резерв каналів звʼязку, не можуть надалі надавати інтернет за 300–350 грн. Буде суттєве підвищення цін”, — розповів Полюдов.

За його словами, оператори, які не адаптуватимуть свої мережі до нинішніх умов і продовжуватимуть демпінгувати, можуть зникнути з ринку. Водночас перехід до провайдера зі стійкішою інфраструктурою може займати більше часу через черги на підключення.

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Нагадаємо, після нічної атаки РФ на Київ проблеми з інтернетом виникли у клієнтів одразу кількох провайдерів. Зокрема, Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, а MiroHost та Cityhost — про пошкодження або втрату обладнання в київських дата-центрах.

Раніше представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков повідомляв, що Росія вже третій тиждень поспіль системно атакує дата-центри та вузли зв'язку. Через пошкодження інфраструктури звичні онлайн-сервіси можуть бути недоступними до 12 годин. Він радив мати при собі готівку та паперові копії важливих документів.

23 вересня частина абонентів у Києві також залишилася без інтернету через пошкодження дата-центрів. Провайдери «Павутина» та UTELS повідомляли, що їхні аварійні бригади працюють над відновленням мереж.

А 17 вересня російська атака на Київщину вдарила по обладнанню «Київстару», послугами якого користуються близько 22 млн абонентів.