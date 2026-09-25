Второй удар за год: РФ уничтожила главный распределительный центр Aznauri в Одесской области

Во время нападения РФ на Одесскую область, произошедшего 22 сентября, был уничтожен основной распределительный центр производителя алкогольных напитков Aznauri в регионе.

За год это уже второй удар по инфраструктуре компании, говорится в сообщении Aznauri.

В результате атаки и сильного пожара были уничтожены около 8000 м² складских помещений и большой объем готовой продукции. Как сообщили в компании, их сотрудники не пострадали.

"Это уже второй раз за последний год, когда наша компания несет серьёзные потери из-за вражеских атак. К счастью, люди не пострадали, но было уничтожено значительное количество продукции", — говорится в сообщении.

Россия уничтожила главный распределительный центр производителя алкогольных напитков "Азнаури" в Одесской области Фото: скриншот

В сентябре 2025 года в результате массированной атаки России были существенно повреждены производственные мощности компании "Азнаури" в Одесской области, в Белгород-Днестровском районе, где производят знаменитый коньяк "Азнаури". Тогда больше всего пострадали цех розлива и складские помещения. Впоследствии производство удалось возобновить.

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Как пишет Forbes, главным производственным активом компании Aznauri в Украине является завод в Белгороде-Днестровском Одесской области. Предприятие производит винно-коньячную продукцию. В последнее время оно выпускало серию коньяков Aznauri для украинского рынка.

В 2019 году компания модернизировала производство и установила оборудование производителей из ЕС. В настоящее время мощность предприятия превышает 50 млн бутылок в год. А продукция компании экспортируется в Нигерию, Польшу, Латвию, Китай, Румынию, Израиль и США.

Нападение РФ на украинский бизнес: что известно

Напомним, что из-за многочисленных ударов ВС РФ по складам и логистическим центрам украинский бизнес вынужден пересмотреть кадровую политику; среди них оказалась компания Fozzy Group. С 1 ноября компания вынуждена уволить часть сотрудников из холдинга, сети "Сильпо" и логистического подразделения. Ранее увольнения уже произошли в MAUDAU и IT-командах TemaBit Fozzy Group и E-commerce&Ecosystem.

Кроме того, 24 сентября страна-агрессор нанесла удар по ряду предприятий и складов, в частности уничтожив "ТК — Домашний текстиль", отделение "Новой почты" и производственные мощности ювелирной компании.