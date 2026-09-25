Другий удар за рік: РФ знищила головний розподільчий центр Aznauri на Одещині

Під час атаки РФ на Одеську область, що сталася 22 вересня, було знищено основний розподільчий центр виробника алкогольних напоїв Aznauri в регіоні.

За рік це вже другий удар по інфраструктурі компанії, йдеться у повідомленні Aznauri.

Унаслідок атаки та сильної пожежі було знищено близько 8000 м² складських приміщень і великий обсяг вже готової продукції. Як розповіли у компанії, їх працівники не постраждали.

"Це вже вдруге за останній рік наша компанія зазнає серйозних втрат через ворожі атаки. На щастя, люди не постраждали, але було знищено значну кількість продукції", — йдеться у повідомленні.

Росія знищила основний розподільчий центр виробника алкогольних напоїв Aznauri в Одеській області Фото: скриншот

У вересні 2025 року після масованої атаки Росії суттєво пошкоджені виробничі потужності Aznauri в Одеській області в Білгород-Дністровському районі, де виготовляють знаменитий коньяк Aznauri. Тоді найбільше постраждали цех розливу та складські приміщення. Згодом виробництво вдалося відновити.

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Як пише Forbes, головним виробничим активом компанії Aznauri в Україні є завод у Білгороді-Дністровському Одеської області. Підприємство виробляє винно-коньячну продукцію. Останнім часом воно випускало серію коньяків Aznauri для українського ринку.

У 2019 році компанія модернізувала виробництво та встановила обладнання виробників з ЄС. Наразі потужність підприємства перевищує 50 млн пляшок на рік. А продукція компанії експортується до Нігерії, Польщі, Латвії, Китаю, Румунії, Ізраїлю та США.

Атака РФ на україніський бізнес: що відомо

Нагадаємо, що через численні удари ЗС РФ по складах і логістичних центрах український бізнес змушений переглянути кадрову політику, серед них опинилася компанія Fozzy Group. З 1 листопада компанія змушена звільнити частину співробітників з холдингу, мережі "Сільпо" та логістичного підрозділу. Раніше звільнення вже відбулися в MAUDAU та IT-командах TemaBit Fozzy Group і E-commerce&Ecosystem.

Також 24 вересня, країна-агресор завдала удару по низці підприємств і складів, зокрема знищивши "ТК — Домашній текстиль", відділення "Нової пошти" та виробничі потужності ювелірної компанії.