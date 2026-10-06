Зима близко: в Киеве количество объявлений об аренде квартир выросло на 66%, а на Западе — значительно сократилось

За последние два месяца в Киеве и Одессе резко возросло количество объявлений об аренде квартир. В то же время количество объявлений об аренде в Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах заметно сократилось.

Активная внутренняя миграция в Украине наблюдается еще с середины августа, и за последние два месяца она только усилилась. Перед наступлением холодов люди меняют жилье и районы в столице, а также активно переезжают в относительно безопасные области. Об этом свидетельствуют статистические данные портала ЛУН.

Где больше всего жилья в аренду

Аналитики ЛУН проанализировали ситуацию с арендой в 22 городах Украины, опираясь на данные от 1 августа и 2 октября, а также отдельно — на изменения за последнюю неделю. Выяснилось, что только за последнюю неделю количество объявлений выросло на 5,4%.

За последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в Киеве выросло на 66%. В Одессе также наблюдается значительное увеличение количества таких объявлений: в целом их стало более чем в три раза больше.

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В городах западной части Украины наблюдается совершенно иная ситуация. Так, например, в Черновцах количество объявлений об аренде сократилось почти на две трети. В Ивано-Франковске и Ужгороде их количество сократилось примерно на 60%.

Статистика изменения количества квартир, выставленных на рынок аренды в июле и октябре Фото: ЛУН

В других городах, например, в Запорожье, количество объявлений увеличилось на 79%. В Сумах их стало больше на 78%, в Херсоне — на 72%, в Днепре — на 32%, в Харькове — на 27%, в Виннице — на 23%, в Николаеве — на 18%.

Где стало меньше всего объявлений об аренде

На фоне роста количества объявлений в отдельных городах этот показатель значительно снизился. Согласно данным ЛУН за последнюю неделю, кроме Черновцов, Ивано-Франковска и Ужгорода, сокращение количества объявлений о сдаче квартир в аренду наблюдается в Луцке, Полтаве, Тернополе, Львове, Ровно, Житомире и Кропивницком.

В Луцке их число сократилось на 35%, в Тернополе — на 34%, в Полтаве — на 24%, во Львове — на 22%, в Житомире — на 18%, в Ровно — на 11%, в Кропивницком — на 2%.

Статистика количества объявлений об аренде за последнюю неделю Фото: ЛУН

Как изменились цены на аренду жилья в Украине

По данным ЛУН, в Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 17 тыс. грн в месяц, двухкомнатной — 25 тыс. грн. В Одессе аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется в 12 тыс. грн в месяц, тогда как за аренду двухкомнатной просят 15,8 тыс. грн.

Во Львове за аренду однокомнатной квартиры придется заплатить в среднем 24,9 тыс. грн, тогда как двухкомнатная обойдется в 29,4 тыс. грн. В Ивано-Франковске однокомнатная квартира обойдется в 22,6 тыс. грн, а двухкомнатная — в 28,3 тыс. грн.

В Тернополе и Луцке цены практически одинаковы. Здесь однокомнатные и двухкомнатные квартиры стоят одинаково — за аренду в среднем просят 18,1 тыс. грн.

Пожалуй, самая дорогая аренда квартир в Ужгороде. Здесь за однокомнатную квартиру в городе просят 31,5 тыс. грн, за двухкомнатную — 47,8 тыс. грн.

Самое доступное жилье в западной части страны в настоящее время можно найти в Хмельницком. Там за одно- и двухкомнатные квартиры просят 15 и 17 тыс. грн соответственно.

Напомним, на днях издание LIGA сообщило, что в Киеве стало больше свободных квартир: больше всего их — на левом берегу столицы.

Ранее основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак в беседе с "РБК-Украина" рассказал, что выгоднее — аренда или покупка жилья.