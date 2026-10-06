Зима близько: у Києві на 66% побільшало оголошень про оренду квартир, а на Заході — значно поменшало

За останні два місяці у Києві та Одесі різко збільшилася кількість оголошень про оренду квартир. Тим часом оголошень про оренду в Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях стало помітно менше.

Активна внутрішня міграція в Україні спостерігається ще з середини серпня і в останні два місяці вона лише посилилася. Люди перед настанням холодів змінюють житло й райони у столиці, а також активно переїжджають у відносно безпечні області. Про це свідчать статистичні дані порталу ЛУН.

Де найбільше житла під оренду

Аналітики ЛУН проаналізували ситуацію з орендою у 22 містах України, опираючись на дані від 1 серпня та 2 жовтня та окремо — зміни за останній тиждень. З'ясувалося, що тільки за останній тиждень кількість оголошень зросла на 5,4%.

За останні два місяці кількість оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. В Одесі також спостерігається значне збільшення кількості таких оголошень: загалом їх стало у понад три рази більше.

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У містах західної частини України спостерігається зовсім інша ситуація. Так, до прикладу, у Чернівцях оголошень про оренду поменшало майже на дві третини. В Івано-Франківську та Ужгороді їх поменшало на приблизно 60%.

Статистика зміни кількості квартир, виставлених на ринок оренди за сервень та жовтень Фото: ЛУН

В інших містах, наприклад, у Запоріжжі кількість оголошень побільшала на 79%. У Сумах їх стало більше на 78%, у Херсоні — на 72%, у Дніпрі — на 32%, у Харкові — на 27%, у Вінниці — на 23%, у Миколаєві — на 18%.

Де стало найменше оголошень про оренду

Разом із зростанням кількості оголошень в окремих містах цей показник значно впав. Згідно з даними ЛУН за останній тиждень, окрім Чернівців, Івано-Франківська та Ужгорода зменшення кількості оголошень про квартири під оренду спостерігається у Луцьку, Полтаві, Тернополі, Львові, Рівному, Житомирі та Кропивницькому.

У Луцьку їх стало менше на 35%, у Тернополі — на 34%, у Полтаві — на 24%, у Львові — на 22%, у Житомирі — на 18%, у Рівному — на 11%, у Кропивницькому — на 2%.

Статистика кількості оголошень про оренду за останній тиждень Фото: ЛУН

Як змінилися ціни на оренду житла в Україні

За даними ЛУН, у Києві середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 17 тис. грн на місяць, двокімнатної — 25 тис. грн. В Одесі оренда однокімнатної квартири в середньому обійдеться у 12 тис. грн на місяць, тоді як за оренду двокімнатної просять 15,8 тис. грн.

У Львові в середньому за оренду однокімнатної квартири доведеться віддати 24,9 тис. грн, тоді як двокімнатна обійдеться у 29,4 тис. грн. В Івано-Франківську однокімнатне житло обійдеться у 22,6 тис. грн, а двокімнатне — у 28,3 тис. грн.

У Тернополі та Луцьку ціни фактично однакові. Тут однокімнатні і двокімнатні квартири зрівнялися у ціні — за оренду в середньому просять 18,1 тис. грн.

Чи не найдорожча оренда квартир в Ужгороді. Тут за однокімнатну у місті просять 31,5 тис. грн, за двокімнатну — 47,8 тис. грн.

Найдоступніше житло у західній частині країни наразі спостерігається у Хмельницькому. Там просять 15 та 17 тис. грн за одно- та двокімнатні квартири відповідно.

Нагадаємо, днями видання LIGA розповіло, що у Києві вільних квартир стало більше: найбільше їх — на лівому березі столиці.

Раніше засновник і президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак у розмові з "РБК-Україна" розповів, що вигідніше — оренда чи купівля житла.