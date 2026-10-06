Вам откажут: основные признаки того, что государство не предоставит пособие на детей

Пособие одиноким родителям в 2026 году зависит от доходов семьи. Рассказываем, какую сумму могут выплатить, какие документы нужны и по каким причинам могут отказать.

В Украине одиноким родителям предоставляется денежная помощь. Они имеют право на получение государственных выплат на содержание ребенка, размер которых зависит от доходов семьи. Право на получение таких выплат определяется с учетом состава семьи, ее имущественного положения и других обстоятельств.

Юрист Дина Дрижакова объяснила Фокусу, кто может претендовать на такую помощь в 2026 году, как рассчитывается ее размер, какие документы необходимы для оформления и в каких случаях в выплате могут отказать.

Кто может получать пособие

Государственная помощь одиноким родителям регулируется законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми" и постановлением Кабинета Министров № 1751.

Видео дня

По словам Дины Дрижаковой, на выплату могут претендовать одинокие матери и отцы, а также усыновители. Право на пособие имеют также вдовы и вдовцы, если они не получают пенсию в связи с потерей кормильца.

Дина Дрыжакова , адвокат, руководитель юридической компании "Прима Лидер Групп"

Государственная помощь одиноким родителям (одиноким матерям, усыновителям, а также вдовам или вдовцам, если они не получают пенсию в связи с потерей кормильца) регулируется законодательством Украины. Таким образом, одинокие мамы или папы могут ежемесячно получать денежную помощь на ребенка — оформить ее можно быстро и удобно онлайн через портал "Дія".

Пособия назначаются на детей до 18 лет. Если ребенок после достижения 18 лет продолжает обучение по дневной или дуальной форме, пособие может выплачиваться до 23 лет — до окончания обучения.

От чего зависит размер денежной помощи

Пособие одиноким матерям и отцам в 2026 году не имеет единого фиксированного размера. Как отмечает эксперт, его размер зависит от дохода семьи.

Выплату рассчитывают как разницу между 100 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Важно

Вопрос выживания: как спасаться тем, кто остался один в холодном городе

"При расчете учитываются доходы семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения", — поясняет Дрижакова.

Если среднемесячный доход на одного человека равен или превышает прожиточный минимум для ребенка соответствующего возраста, пособие не назначается.

Каков прожиточный минимум для детей в 2026 году?

Для расчета пособия используются такие показатели, как возраст ребенка и прожиточный минимум.

До 6 лет — 2 817 грн;

от 6 до 18 лет — 3 512 грн

от 18 до 23 лет, при условии дневной формы обучения — 3 328 грн.

Например, если речь идет о ребенке в возрасте до шести лет, максимальный расчетный предел составляет 2 817 грн. Однако фактическая сумма пособия будет зависеть от среднемесячного дохода семьи на одного человека.

Какие документы необходимы для получения пособия на детей

Для оформления пособия необходимо подготовить документы, подтверждающие право на выплату и доходы семьи.

В 2026 году размер пособия рассчитывается индивидуально. Ключевым показателем является соотношение дохода семьи на одного человека и прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста

В частности:

заявление о назначении пособия;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса Украины — для одиноких матерей;

копия свидетельства о рождении ребенка;

декларация о доходах и имущественном положении;

справки о доходах членов семьи за последние шесть месяцев;

справка о наличии и составе семьи — при необходимости;

копия решения об усыновлении — для усыновителей;

справка из учебного заведения — если ребенку от 18 до 23 лет и он обучается на дневной форме.

Не забудьте, что заявление о назначении пособия заполняется непосредственно при обращении.

Где оформить пособие на ребенка

По словам эксперта, назначением пособия занимаются несколько инстанций. Документы принимают:

в ЦНАП по месту жительства или регистрации;

в органе социальной защиты населения;

у уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета;

онлайн, через портал или мобильное приложение "Дія" — при наличии технической возможности электронной подачи.

Опрос Сколько денег вам нужно в месяц для комфортной жизни в Украине? Опрос открыт до До 20 тыс. грн — живу скромно, но счастливо 20—30 тыс. грн — хотя бы можно не считать каждую гривну 30—50 тыс. грн — норм 50—75 тыс. грн — лишь бы не бедствовать 75—100 тыс. грн — хочу не смотреть на желтые ценники Свыше 100 тыс. грн — комфорт требует вложений Сколько б не зарабатывал — все равно мало Голосувати

Так, для получения пособия не обязательно лично обращаться только в орган социальной защиты — предусмотрена также возможность оформления в электронном виде.

По каким причинам могут отказать в выплате

Наличие статуса одинокого отца или матери само по себе не гарантирует назначение пособия. При рассмотрении заявления учитываются доходы и имущественное положение семьи.

По словам юристки, оснований для отказа может быть несколько.

Доходы. Если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека превышает установленный прожиточный минимум.

Недвижимость. Если семья владеет второй квартирой или домом, за исключением предусмотренных случаев.

Транспорт. Если в собственности имеется более одного транспортного средства, которому менее 15 лет.

Статус взрослых членов семьи. Если кто-то из взрослых не работает, не учится и не состоит на учете в центре занятости без уважительных причин.

Крупные покупки. Если в течение 12 месяцев до обращения семья совершила дорогостоящую покупку на сумму свыше 50 тысяч гривен.

Юрист советует перед подачей заявления учитывать не только статус одинокого отца или матери, но и доходы и имущественное положение всей семьи.

Напомним, что в октябре в Украине возможны затруднения с выплатой пенсий из-за дефицита бюджета. Основной причиной называют задержку парламента с принятием законопроектов, необходимых для получения помощи от международных партнеров.