Куда обращаться одиноким и людям с инвалидностью во время блэкаутов и отсутствия коммунальных услуг? Могут ли они рассчитывать на помощь в большом городе без света? Фокус выяснил их права и обязанности соцслужб. Контакты тоже есть.

Массовые блэкауты погружают в тотальную темноту пожилых людей, пенсионеров, одиночек и тех, кто из-за инвалидности или малоподвижного образа жизни не может выйти погреться ни в "Пункт несокрушимости", ни на пикник во дворе многоэтажки. Итак, на какую помощь им рассчитывать и куда обращаться.

Что со светом и теплом в Украине: ситуация по городам

По состоянию на 5 февраля энергокризис в Украине углубился. После очередной массированной атаки ДТЭК и "Укрэнерго" сообщают о частичном восстановлении отдельных объектов, однако системный дефицит мощности остается на уровне около 18-20 ГВт. Ночные морозы до -17°C резко повысили нагрузку на теплоэлектроцентрали, работающие в режиме обогрева.

Відео дня

Сейчас продолжаются графики отключений по 6-14 часов в сутки, а в шести областях сохраняются экстренные обесточивания.

Отключения света и теплоснабжения в городах Украины (по состоянию на 5 февраля)

Місто / регіон Стан електроенергії Теплопостачання Особливості Київ Графіки 6-8 черг; приблизно 25-35% без світла; екстрені відключення - на Троєщині близько 1200-1700 будинків без тепла (близько 15% багатоквартирних). ТЕЦ-6 частково працює ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 ("Київтеплоенерго") зазнали найбільших руйнувань електричної частини — турбіни, генератори, ключове обладнання. Повне відновлення може тривати понад 3-4 місяці, але до кінця опалювального сезону неможливе Ремонт ТЕЦ-6: відновлено близько 40% потужності. Кількість Пунктів незламності збільшили до 250-ти Харків 70-75% міста без світла; діє режим НС 800–900 будинків без тепла; ТЕЦ-5 пошкоджена В області без світла близько 55% абонентів. Евакуація понад 2000 маломобільних осіб Дніпро Графіки близько 10 год; аварійні близько 20% приблизно 7500 абонентів без тепла, 4 котельні зупинені Найбільші руйнування від ракет “Циркон”. На ремонт до 7 днів Одеса близько40% без світла; графіки 8-10 год Часткові збої (близько 30 тис. абонентів) Об’єкт ДТЕК на ремонті, імпорт частково компенсує Запоріжжя Графіки 8 год; ситуація стабілізована Обмежене тепло Без суттєвих змін Львів, Вінниця Графіки 4–6 год Стабільно Ризик екстрених відключень при пікових навантаженнях







*Данные ДТЭК, "Укрэнерго", КГГА, Харьковской ОГА и региональных облэнерго

Когда блэкаут — угроза жизни

Блэкауты для части общества стали большим испытанием, говорит юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камилова.

Но для пенсионеров, одиноких людей, лиц с инвалидностью и маломобильных граждан отсутствие электроэнергии означает борьбу за выживание: холодные квартиры, невозможность приготовить еду, отсутствие связи, проблемы с лекарствами и медицинскими приборами. Все это представляет риск для здоровья и жизни.

"С точки зрения законодательства Украины, даже во время военного положения государство не освобождается от обязанности обеспечивать право на социальную защиту, здравоохранение и безопасные условия жизни. Конституция Украины, закон "О социальных услугах", закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью" прямо возлагают на органы власти ответственность за поддержку лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах", — говорит специалистка.

Важно

Дарнице можно не рассчитывать на отопление до конца зимы, — Кучеренко

"Даже во время военного положения государство не освобождается от обязанности обеспечивать право на социальную защиту, охрану здоровья и безопасные условия жизни. Блэкауты не являются форс-мажором, который позволяет просто "не замечать" уязвимые категории населения", — объясняет Камилова.

Юристы советуют, что делать уязвимым людям во время блэкаутов Фото: "РБК-Украина"

Пенсионеры, одинокие люди и лица с инвалидностью имеют право рассчитывать не только на формальные ответы, а на реальную помощь со стороны государства и местных общин. Речь идет о социальных услугах по месту жительства, помощь с доставкой продуктов, воды и лекарств, доступ к пунктам несокрушимости с теплом, электроэнергией и связью, медицинскую помощь в условиях длительных отключений, а также адресную материальную поддержку из местных бюджетов.

"Если громада имеет ресурсы на генераторы и обогрев публичных пространств, она обязана учитывать прежде всего потребности тех, кто физически не может воспользоваться "альтернативными сценариями выживания". Местные социальные службы не имеют права действовать исключительно по принципу "будет заявление — будет реакция"", — добавляет она.

Важно

Приостановление пенсии в 2026 году: как возобновить выплаты и не остаться без денег

Таким образом, закон предусматривает и превентивную социальную защиту, особенно когда речь идет об одиноких стариках или лицах с инвалидностью, о которых органам власти известно заранее. Такие лица имеют право требовать включения в перечни социального сопровождения, закрепления социального работника, получения письменной информации о доступных видах помощи и регулярной проверки условий проживания во время длительных отключений электроэнергии.

Уязвимые люди имеют право на социальные услуги: уход на дому, натуральную помощь (продуктами, водой, лекарствами), социальное сопровождение, кризисное вмешательство при наличии риска

"Объяснения вроде "всем сейчас тяжело", "нет ресурса" или "идет война" не являются правовым аргументом для отказа в минимальной помощи. Государство может не гарантировать комфорт, но оно обязано гарантировать минимальные условия для выживания", — добавляет юрист.

Игнорирование обращений или формальные отписки являются основанием для обжалования действий или бездействия социальных служб в органы местного самоуправления, областные департаменты социальной защиты, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека или в суд.

Доступ к пунктам несокрушимости — тепло, зарядка, связь, вода. Для маломобильных — доступность и приоритетность

Блэкауты стали испытанием не только для энергосистемы, но и для социальной ответственности власти. Если человек не может "выйти на пикник", это не значит, что он должен остаться один на один с темнотой, холодом и тишиной. В правовом государстве выживание уязвимых людей не является актом милосердия — это прямая обязанность государства.

Если рядом с вами живет одинокий, малоподвижный человек, инициируйте для него соцуслугу через обращение в соцзащиту. В таких кейсах скорость важнее "идеальных документов

Адвокат Игорь Тарасенко добавляет, что социальные службы должны не только реагировать на обращения, но и активно выявлять людей, которые находятся в зоне риска. Это может быть социальный работник, уход на дому, доставка продуктов и лекарств, временное размещение в учреждении с теплом или организация доступа к "Пункту несокрушимости".

Юристы обращают внимание, если человеку отказывают устно или "кормят обещаниями", нужно настаивать на регистрации обращения, требовать номер и дату, а также дублировать обращение письменно — по электронной почте или через официальные сервисы города. В критических ситуациях следует параллельно обращаться на правительственную горячую линию 1545 и в экстренные службы. Ведь речь идет не о благотворительности, а о реализации законного права на социальную защиту.

Отсутствие света для пенсионеров, одиноких людей, лиц с инвалидностью и маломобильных граждан означает борьбу за здоровье и жизнь Фото: Відкриті джерела

Коммунальные услуги: что должны требовать потребители

Если тепло, вода или электроэнергия фактически не предоставлялись или предоставлялись с нарушением стандартов, человек имеет право требовать перерасчет и, при определенных условиях, компенсацию.

"Это не "бонус" и не добрая воля компании — это предусмотрено законодательством", — отмечает Тарасенко.

Куда обращаться во время блэкаутов — контакты горячих линий городов

Місто Телефон Київ 15-51, (044) 205-73-37 Харків 15-65, (057) 720-27-00 Одеса 15-89 Дніпро 15-20 Запоріжжя 15-001 Полтава 15-44

Территориальные центры соцобслуживания в Киеве — контакты

Район Адреса Телефон Голосіївський вул. Скоропадського, 25/2 044-235-00-40 Дарницький вул. Вербицького, 9-І 044-564-08-22 Деснянський вул. Будищанська, 4 044-515-20-18 Дніпровський вул. О. Дашкевича, 7-А 044-512-00-35 Оболонський вул. Озерна, 18-А 044-411-97-75 Печерський вул. Рогнідинська, 4-Б 044-289-99-78 Подільський вул. Братська, 15/9 044-284-66-08 Святошинський вул. Жмеринська, 22-А 044-290-55-72 Солом’янський б-р Вацлава Гавела, 83-А 044-497-73-27 Шевченківський вул. Білоруська, 11 044-236-50-56

Как правильно обращаться в социальные службы — советы юристов

Юристы советуют не ограничиваться общими жалобами на отсутствие света или холода. Эффективнее всего сразу формулировать обращение вокруг собственных потребностей.

Граждане имеют право на перерасчет за коммунальные услуги, если услуга не предоставлялась или была некачественной (вода, тепло и т.д.), а также возможны компенсационные механизмы по стандартам качества электроснабжения

Во время обращения в управление социальной защиты, человек или его родственники могут письменно просить:

провести оценку потребностей (одиночество, малоподвижность, состояние здоровья, зависимость от лекарств, отсутствие ухода);

назначить конкретную социальную услугу: уход на дому, доставку продуктов и лекарств, социальное сопровождение;

предоставить контакты ответственного лица, график связи и телефоны дежурных служб;

сообщить адрес ближайшего Пункта несокрушимости и объяснить, как туда добраться, если человек не может передвигаться самостоятельно.

Важно понимать, что это не просьба "о помощи", а требование реализовать конкретные предусмотренные законом услуги.

Юристы объяснили права пенсионеров и людей с инвалидностью во время блэкаутов Фото: infoline.ua

Что делать, если ответа нет или вам отказывают

В случае, когда обращение игнорируют или "перекладывают ответственность", юристы советуют действовать последовательно. Прежде всего — настаивать, чтобы обращение зарегистрировали официально, с номером и датой. Параллельно стоит продублировать его письменно: по электронной почте или через официальные сервисы города.

"Следующий шаг — эскалация. Обращение подается в орган местного самоуправления, областную военную администрацию (в Киеве — в КГГА), а также на правительственную горячую линию 1545", — советует юрист.

Если ситуация критическая, а именно в вашей квартире нет тепла, а вы остались без связи, лекарств, следует параллельно вызвать экстренные службы по номерам 103 или 112.

При таких условиях молчание или отписки со стороны служб является нарушением прав человека, и это важно фиксировать, отмечают юристы.

Напомним, украинцам пересчитают платежки за воду и тепло во время отключений света. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила об этом накануне. Она поручила проследить за перерасчетом коммунальных платежей для людей, у которых из-за вражеских обстрелов не было воды или тепла. По ее словам, украинцы должны платить только за фактически предоставленные услуги.