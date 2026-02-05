Куди звертатися одиноким та людям з інвалідністю під час блекаутів і відсутності комунальних послуг? Чи можуть вони розраховувати на допомогу у великому місті без світла? Фокус з'ясував їхні права та обов’язки соцслужб. Контакти теж є.

Масові блекаути занурюють в тотальну темряву людей похилого віку, пенсіонерів, одинаків і тих, хто через інвалідність чи малорухомий спосіб життя не може вийти погрітися ані до "Пункту незламності", ані на пікнік у подвір'ї багатоповерхівки. Тож, на яку допомогу їм розраховувати і куди звертатися.

Що зі світлом і теплом в Україні: ситуація по містах

Станом на 5 лютого енергокриза в Україні поглибилася. Після чергової масованої атаки ДТЕК та "Укренерго" повідомляють про часткове відновлення окремих об’єктів, однак системний дефіцит потужності залишається на рівні близько 18-20 ГВт. Нічні морози до -17°C різко підвищили навантаження на теплоелектроцентралі, які працюють у режимі обігріву.

Наразі тривають графіки відключень по 6-14 годин на добу, а в шести областях зберігаються екстрені знеструмлення.

Відключення світла і теплопостачання у містах України (станом на 5 лютого)

Місто / регіон Стан електроенергії Теплопостачання Особливості Київ Графіки 6-8 черг; приблизно 25-35% без світла; екстрені відключення - на Троєщині близько 1200-1700 будинків без тепла (близько 15% багатоквартирних). ТЕЦ-6 частково працює ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 ("Київтеплоенерго") зазнали найбільших руйнувань електричної частини — турбіни, генератори, ключове обладнання. Повне відновлення може тривати понад 3-4 місяці, але до кінця опалювального сезону неможливе Ремонт ТЕЦ-6: відновлено близько 40% потужності. Кількість Пунктів незламності збільшили до 250-ти Харків 70-75% міста без світла; діє режим НС 800–900 будинків без тепла; ТЕЦ-5 пошкоджена В області без світла близько 55% абонентів. Евакуація понад 2000 маломобільних осіб Дніпро Графіки близько 10 год; аварійні близько 20% приблизно 7500 абонентів без тепла, 4 котельні зупинені Найбільші руйнування від ракет “Циркон”. На ремонт до 7 днів Одеса близько40% без світла; графіки 8-10 год Часткові збої (близько 30 тис. абонентів) Об’єкт ДТЕК на ремонті, імпорт частково компенсує Запоріжжя Графіки 8 год; ситуація стабілізована Обмежене тепло Без суттєвих змін Львів, Вінниця Графіки 4–6 год Стабільно Ризик екстрених відключень при пікових навантаженнях







*Дані ДТЕК, "Укренерго", КМДА, Харківської ОВА та регіональних обленерго

Коли блекаут — загроза життю

Блекаути для частини суспільства стали неабияким випробуванням, каже юристка АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камілова.

Але для пенсіонерів, одиноких людей, осіб з інвалідністю та маломобільних громадян відсутність електроенергії означає боротьбу за виживання: холодні квартири, неможливість приготувати їжу, відсутність зв’язку, проблеми з ліками та медичними приладами. Все це становить ризик для здоров’я і життя.

"З точки зору законодавства України, навіть під час воєнного стану держава не звільняється від обов’язку забезпечувати право на соціальний захист, охорону здоров’я та безпечні умови життя. Конституція України, закон "Про соціальні послуги", закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю" прямо покладають на органи влади відповідальність за підтримку осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах", — каже фахівчиня.

"Навіть під час воєнного стану держава не звільняється від обов’язку забезпечувати право на соціальний захист, охорону здоров’я та безпечні умови життя. Блекаути не є форс-мажором, який дозволяє просто "не помічати" вразливі категорії населення", — пояснює Камілова.

Юристи радять, що робити вразливим людям під час блекаутів Фото: "РБК-Україна"

Пенсіонери, одинокі люди та особи з інвалідністю мають право розраховувати не лише на формальні відповіді, а на реальну допомогу з боку держави та місцевих громад. Йдеться про соціальні послуги за місцем проживання, допомогу з доставкою продуктів, води та ліків, доступ до пунктів незламності з теплом, електроенергією та зв’язком, медичну допомогу в умовах тривалих відключень, а також адресну матеріальну підтримку з місцевих бюджетів.

"Якщо громада має ресурси на генератори та обігрів публічних просторів, вона зобов’язана враховувати насамперед потреби тих, хто фізично не може скористатися "альтернативними сценаріями виживання. Місцеві соціальні служби не мають права діяти виключно за принципом "буде заява — буде реакція"", — додає вона.

Отже, закон передбачає і превентивний соціальний захист, особливо коли йдеться про одиноких людей похилого віку або осіб з інвалідністю, про яких органам влади відомо заздалегідь. Такі особи мають право вимагати включення до переліків соціального супроводу, закріплення соціального працівника, отримання письмової інформації про доступні види допомоги та регулярної перевірки умов проживання під час тривалих відключень електроенергії.

Вразливі люди мають право на соціальні послуги: догляд вдома, натуральну допомогу (продуктами, водою, ліками), соціальний супровід, кризове втручання за наявності ризику

"Пояснення на кшталт "усім зараз важко", "немає ресурсу" або "йде війна" не є правовим аргументом для відмови в мінімальній допомозі. Держава може не гарантувати комфорт, але вона зобов’язана гарантувати мінімальні умови для виживання", — додає юристка.

Ігнорування звернень або формальні відписки є підставою для оскарження дій або бездіяльності соціальних служб до органів місцевого самоврядування, обласних департаментів соціального захисту, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду.

Доступ до Пунктів незламності - тепло, зарядка, зв"язок, вода. Для маломобільних - доступність і пріоритетність

Блекаути стали випробуванням не лише для енергосистеми, а й для соціальної відповідальності влади. Якщо людина не може "вийти на пікнік", це не означає, що вона має залишитися сам на сам із темрявою, холодом і тишею. У правовій державі виживання вразливих людей не є актом милосердя — це прямий обов’язок держави.

Якщо поруч з вами живе одинока, малорухома людина, ініціюйте для неї соцпослугу через звернення до соцзахисту. У таких кейсах швидкість важливіша за "ідеальні документиʼ

Адвокат Ігор Тарасенко додає, що соціальні служби мають не лише реагувати на звернення, а й активно виявляти людей, які перебувають у зоні ризику. Це може бути соціальний працівник, догляд удома, доставка продуктів і ліків, тимчасове розміщення в закладі з теплом або організація доступу до "Пункту незламності".

Юристи звертають увагу, якщо людині відмовляють усно або "годують обіцянками", потрібно наполягати на реєстрації звернення, вимагати номер і дату, а також дублювати звернення письмово — електронною поштою або через офіційні сервіси міста. У критичних ситуаціях слід паралельно звертатися на урядову гарячу лінію 1545 та до екстрених служб. Адже йдеться не про благодійність, а про реалізацію законного права на соціальний захист.

Відсутність світла для пенсіонерів, одиноких людей, осіб з інвалідністю та маломобільних громадян означає боротьбу за здоров"я і життя Фото: Відкриті джерела

Комунальні послуги: що мають вимагати споживачі

Якщо тепло, вода чи електроенергія фактично не надавалися або надавалися з порушенням стандартів, людина має право вимагати перерахунок і, за певних умов, компенсацію.

"Це не "бонус" і не добра воля компанії — це передбачено законодавством", — зазначає Тарасенко.

Куди звертатися під час блекаутів — контакти гарячих ліній міст

Місто Телефон Київ 15-51, (044) 205-73-37 Харків 15-65, (057) 720-27-00 Одеса 15-89 Дніпро 15-20 Запоріжжя 15-001 Полтава 15-44

Територіальні центри соцобслуговування у Києві — контакти

Район Адреса Телефон Голосіївський вул. Скоропадського, 25/2 044-235-00-40 Дарницький вул. Вербицького, 9-І 044-564-08-22 Деснянський вул. Будищанська, 4 044-515-20-18 Дніпровський вул. О. Дашкевича, 7-А 044-512-00-35 Оболонський вул. Озерна, 18-А 044-411-97-75 Печерський вул. Рогнідинська, 4-Б 044-289-99-78 Подільський вул. Братська, 15/9 044-284-66-08 Святошинський вул. Жмеринська, 22-А 044-290-55-72 Солом’янський б-р Вацлава Гавела, 83-А 044-497-73-27 Шевченківський вул. Білоруська, 11 044-236-50-56

Як правильно звертатися до соціальних служб — поради юристів

Юристи радять не обмежуватися загальними скаргами на відсутність світла чи холоду. Найефективніше одразу формулювати звернення навколо власних потреб.

Громадяни мають право на перерахунок за комунальні послуги, якщо послуга не надавалася чи була неякісною (вода, тепло тощо), а також можливі компенсаційні механізми за стандартами якості електропостачання

Під час звернення до управління соціального захисту, людина або її родичі можуть письмово просити:

провести оцінку потреб (самотність, малорухомість, стан здоров’я, залежність від ліків, відсутність догляду);

призначити конкретну соціальну послугу: догляд удома, доставку продуктів і ліків, соціальний супровід;

надати контакти відповідальної особи, графік зв’язку та телефони чергових служб;

повідомити адресу найближчого Пункту незламності й пояснити, як туди дістатися, якщо людина не може пересуватися самостійно.

Важливо розуміти, що це не прохання "про допомогу", а вимога реалізувати конкретні передбачені законом послуги.

Юристи пояснили права пенсіонерів та людей з інвалідністю під час блекаутів Фото: infoline.ua

Що робити, якщо відповіді немає або вам відмовляють

У разі, коли звернення ігнорують або "перекладають відповідальність", юристи радять діяти послідовно. Перш за все — наполягати, щоб звернення зареєстрували офіційно, з номером і датою. Паралельно варто продублювати його письмово: електронною поштою або через офіційні сервіси міста.

"Наступний крок — ескалація. Звернення подається до органу місцевого самоврядування, обласної військової адміністрації (у Києві — до КМДА), а також на урядову гарячу лінію 1545", — радить юрист.

Якщо ситуація критична, а саме у вашій квартирі немає тепла, а ви залишилися без зв’язку, ліків, слід паралельно викликати екстрені служби за номерами 103 або 112.

За таких умов мовчання або відписки з боку служб є порушенням прав людини, і це важливо фіксувати, зазначають юристи.

Нагадаємо, українцям перерахують платіжки за воду та тепло під час відключень світла. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила про це напередодні. Вона доручила простежити за перерахунком комунальних платежів для людей, у яких через ворожі обстріли не було води чи тепла. За її словами, українці мають платити лише за фактично надані послуги.