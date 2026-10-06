Вам відмовлять: ключові показники того, що допомогу на дітей держава не надасть

Допомога одиноким батькам 2026 року залежить від доходів сім'ї. Пояснюємо, скільки можуть виплатити, які документи потрібні та через що відмовляють.

В Україні надається грошова допомога одиноким батькам. Вони мають право отримувати державні виплати на утримання дитини, розмір яких залежить від доходів родини. Право на неї визначають з урахуванням складу сім'ї, її майнового стану та інших обставин.

Юристка Діна Дрижакова пояснила Фокусу, хто може претендувати на таку допомогу 2026 року, як розраховується її розмір, які документи потрібні для оформлення та в яких випадках у виплаті можуть відмовити.

Хто може отримувати допомогу

Державна допомога одиноким батькам регулюється законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та постановою Кабінету Міністрів №1751.

За словами Діни Дрижакової, на виплату можуть претендувати одинокі матері та батьки, а також усиновлювачі. Право на допомогу мають і вдови та вдівці, якщо вони не отримують пенсію у разі втрати годувальника.

Видео дня

Діна Дрижакова , адвокатка, керівниця юридичної компанії "Прима Лідер Груп"

Державна допомога одиноким батькам (одиноким матерям, усиновлювачанам, а також вдовам чи вдівцям, якщо вони не отримують пенсію в разі втрати годувальника) регулюється законом України. Тож, одинокі мами або тати можуть щомісяця отримувати грошову допомогу на дитину – оформити її можна швидко та зручно онлайн через портал "Дія".

Виплати призначаються на дітей до 18 років. Якщо дитина після досягнення 18 років продовжує навчатися за денною або дуальною формою, допомога може виплачуватися до 23 років — до закінчення навчання.

Від чого залежить розмір грошової допомоги

Допомога одиноким матерям та батькам 2026 року не має єдиного фіксованого розміру. Як зауважує експертка, її розмір залежить від доходу родини.

Виплату розраховують як різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу.

Важливо

Питання виживання: як рятуватися тим, хто залишився один в холодному місті

"Для розрахунку враховуються доходи родини за шість місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення", — пояснює Дрижакова.

Якщо середньомісячний дохід на одну особу дорівнює або перевищує прожитковий мінімум для дитини відповідного віку, допомога не призначається.

Скільки становить прожитковий мінімум для дітей 2026 року

Для розрахунку допомоги застосовуються такі розміри прожиткового мінімуму як вік дитини і прожитковий мінімум.

До 6 років — 2 817 грн;

від 6 до 18 років — 3 512 грн

від 18 до 23 років, за умови денного навчання — 3 328 грн.

Наприклад, якщо йдеться про дитину віком до шести років, максимальна розрахункова межа становить 2 817 грн. Але фактична сума допомоги залежатиме від середньомісячного доходу сім'ї на одну особу.

Які документи для отримання допомоги на дітей потрібні

Для оформлення допомоги необхідно підготувати документи, що підтверджують право на виплату та доходи родини.

У 2026 році допомога розраховується індивідуально. Ключовим показником є співвідношення доходу сім'ї на одну особу та прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

Зокрема:

заява про призначення допомоги;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України — для одиноких матерів;

копія свідоцтва про народження дитини;

декларація про доходи та майновий стан;

довідки про доходи членів сім'ї за останні шість місяців;

довідка про наявність та склад сім'ї — за необхідності;

копія рішення про усиновлення — для усиновлювачів;

довідка з навчального закладу — якщо дитині від 18 до 23 років і вона навчається за денною формою.

Не забудьте, що заява про призначення допомоги заповнюється безпосередньо під час звернення.

Де оформити виплату на дитину

За словами експертки, призначенням допомоги займають декілька інстанцій. Документи приймають:

у ЦНАП за місцем проживання або реєстрації;

в органі соціального захисту населення;

у уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної або міської ради;

онлайн, через портал або мобільний застосунок "Дія" — за наявності технічної можливості електронного подання.

Опитування Скільки грошей вам потрібно на місяць для комфортного життя в Україні? Опитування відкрите до До 20 тис. грн — живу скромно, але щасливо 20–30 тис. грн — хоча б можна не рахувати кожну гривню 30–50 тис. грн — норм 50–75 тис. грн — аби не бідувати 75–100 тис. грн — хочу не дивитися на жовті цінники Понад 100 тис. грн — комфорт вимагає вкладень Скільки б не заробляв — усе одно мало Голосувати

Так, для отримання допомоги не обов'язково особисто звертатися лише до органу соцзахисту — передбачена також можливість електронного оформлення.

Чому можуть відмовити у виплаті

Наявність статусу одинокого батька або матері сама по собі не гарантує призначення допомоги. Під час розгляду заяви враховуються доходи та майновий стан родини.

За словами юристки, підстав для відмови може бути декілька.

Доходи. Якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу перевищує встановлений прожитковий мінімум.

Нерухомість. Якщо сім'я має у власності другу квартиру або будинок, за винятком передбачених випадків.

Транспорт. Якщо у власності є більше ніж один транспортний засіб, якому менше 15 років.

Статус дорослих членів сім'ї. Якщо хтось із дорослих не працює, не навчається і не перебуває на обліку в центрі зайнятості без поважних причин.

Великі покупки. Якщо протягом 12 місяців перед зверненням сім'я здійснила дорогу покупку на суму понад 50 тисяч гривень.

Юристка радить перед поданням заяви варто врахувати не лише статус одинокого батька чи матері, а й доходи та майновий стан усієї родини.

Нагадаємо, в жовтні в Україні можливі труднощі з виплатою пенсій через дефіцит бюджету. Основною причиною називають зволікання парламенту з ухваленням законопроєктів, потрібних для отримання допомоги від міжнародних партнерів.