Морякам платят в 6 раз больше: что происходит с танкерами в Ормузском проливе

Проход танкера через Ормузский пролив обходится в рекордные 1,33 млн долларов в сутки.

Стоимость фрахта нефтяных танкеров для прохождения через Ормузский пролив, где сохраняется риск атак со стороны Ирана, резко выросла. Суточная ставка достигла 1,33 млн долларов, установив новый исторический максимум. Об этом сообщает Financial Times.

Из-за высоких рисков судовладельцам приходится существенно увеличивать расходы на экипаж. Капитанам судов, соглашающимся проходить опасный участок, предлагают около 100 тыс. долларов в месяц, а также бонусы до 50 тыс. долларов за каждый рейс.

Для рядовых членов экипажа ставки также значительно превышают обычные. По данным издания, морякам могут платить в 4–6 раз больше, чем предусмотрено стандартными условиями.

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Риск прохождения Ормузского пролива уже напрямую сказывается на стоимости морских перевозок. Один из представителей отрасли отметил, что из-за высокого уровня опасности моряков фактически приравнивают к "боевым наемникам"

Для сравнения: обычно капитан судна в районе южной части Красного моря и Оманского залива получает около 15 тыс. долларов в месяц, а зарплата рядового моряка составляет примерно 1500 долларов.

Что известно о ситуации в Ормузском проливе

Напомним, что Ормузский пролив имеет критическое значение для мирового энергетического рынка, поскольку через него проходят значительные объемы нефтяных поставок. Поэтому резкий рост стоимости танкерных перевозок может оказывать дополнительное давление на цены на энергоносители.

В сентябре Саудовская Аравия временно приостановила работу важного нефтепровода "Восток-Запад", заявив о нападении беспилотника, совершенном с территории Ирака проиранскими прокси. На фоне боевых действий на Ближнем Востоке новые удары могут привести к дальнейшему росту цен на энергоносители.

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Между тем бывший глава Пентагона прогнозирует, что война между США и Ираном продлится ещё как минимум полгода. По мнению Леона Панетти, нынешнее противостояние грозит перерасти в очередную затяжную войну на Ближнем Востоке.

Впоследствии стало известно о захвате хуситами стратегического острова Перим в Красном море.